Congo-Kinshasa: Fraude au sein des Entreprises METALKOL, COMIDE, FRONTIER, BOSS MINING, RDC - L'ARSP démantèle un réseau qui fait échapper plus de 535 millions de dollars au Trésor Public !

L'Autorité de Régulation de la Sous-Traitance dans le Secteur Privé vient de démanteler un réseau des actionnaires figurants utilisés par leurs patrons au sein de neuf entreprises de sous-traitance exécutant de grands marchés au sein des sociétés principales METALKOL, FRONTIER, BOSS MINING et COMIDE installées dans les provinces du Lualaba et Haut-Katanga.

Cette action de l'ARSP, sous la direction de son Directeur Général Miguel Kashal Katemb, est le résultat d'une mission de contrôle réalisé dans le Grand Katanga qui a permis de découvrir ce cas flagrant lié au phénomène prête-nom dans le domaine de la sous-traitance.

Pour tirer au clair ce dossier, le DG de l'ARSP a organisé une séance d'audition au cours de laquelle ont pris part un représentant du groupe ERG en la personne de M. Pavel, les avocats, des Directeurs de l'ARSP et tous les associés figurants de neuf sociétés de sous-traitance concernées ci-dessous :

1. ROCADA

2. ROCHE SOLIDE

3. STANDAR FIABLE

4. TECHNOLOGIES GLOBAL

5. ETALON SA

6. SURTEK

7. SOCOM

8. TRANSVERSAL

9. VISION.

En effet, il ressort de cette séance d'audition que la multinationale Eurasian Ressources Group, ERG en sigle, appartenant à des sujets russes et Kazakhs s'est malicieusement arrangée pour créer les neuf sociétés sous-traitantes citées ci-haut dans lesquelles les congolais ont été placés avec des parts sociales fictives en les faisant passer par la suite pour des associés majoritaires pour échapper à la Loi Congolaise sur la sous-traitance qui dispose que plus de 50 pourcents des parts doivent être détenus par des congolais dans une entreprise de sous-traitance. Cette stratégie de prête-nom a servi à couvrir leur mafia qui vise à expédier les richesses financières vers l'étranger au détriment de l'économie congolaise à travers un circuit financier non élucidé à en croire les chiffres d'affaire révélés séance tenante.

Il s'agit de montants colossaux qui échappent au pays car tous les paiements se font dans des circuits bancaires inconnus des prétendus actionnaires majoritaires qui ne touchent que 500 ou 1000 dollars le mois et qui n'ont jamais touché aux dividendes alors que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2023 est évalué à hauteur de 535.369.909.67 USD dont voici la répartition pour quelques sociétés:

1. SURTEK : exécute à l'entreprise minière METALKOL à Kolwezi le marché de fourniture des réactifs pour un chiffre d'affaires de 227.111.448.38 USD réalisé en 2023

2. Etalon S.A : fourniture des réactifs auprès de METALKOL pour un chiffre d'affaires 97.638.695.44 USD en 2023

3. Roche solide SAS, fourniture des réactifs auprès de METALKOL pour un chiffre d'affaires de 81.638.906.14 USD en 2023

4. Standard fiable SAS : fourniture de la chaux et du calcaire auprès de METALKOL, pour un chiffre d'affaires de 52.422.600 USD en 2023.

Et, le total des chiffres d'affaires réalisé est évalué à 535.369.909.67 USD alors que chaque actionnaire congolais (Associé figurant) n'a pu toucher que 6000USD par an soit un montant de 500 USD par mois dans l'ignorance des bénéfices réalisés dans les entreprises dans lesquelles ils occupent les fonctions de DG et DGA.

Il sied de noter que ce dossier illustre parfaitement l'exploitation de la population congolaise par des groupes miniers pour des intérêts économiques prohibés par la loi

Devant cette évidence, l'ARSP à travers son DG Miguel kashal, entend prendre des mesures idoines suivies des sanctions exemplaires contre ces cas avérés de fraude à la loi et de complicité entre les actionnaires figurants et le groupe ERG qui les a utilisés comme des prête- noms.

Après être passé aux aveux la partie congolaise explique que ces expatriés d'origine multiples ont profité de leur nativité pour les extorquer sans leur consentement étant donné que ce chiffre d'affaire n'était que mystère pendant plus de 2 ans.

Le gendarme du président Tshisekedi en matière de la sous-traitance en RDC se dit être déterminé à combattre farouchement cette incroyable barbarie dans son secteur afin de parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise.