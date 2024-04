Ile Maurice: Entre révocation de Hurdoyal, projets en cours et fléau de la drogue...

Dans l'actualité récemment avec la révocation du ministre Vikram Hurdoyal et sa démission comme député, la circonscription n°10 a connu quelques développements, mais certains habitants trouvent que ce n'est pas assez. Ils déplorent l'absence des élus. Toutefois, dans l'ensemble ils ne souhaitent pas un changement de gouvernement et sont confiants que l'équipe au pouvoir sera réélue aux prochaines législatives.

La circonscription n°10 a été au centre de l'actualité ces derniers mois en raison de la révocation de Vikram Hurdoyal de son poste de ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire le 11 février. Deux jours plus tard, il a démissionné de son poste de député. Jusqu'à présent, aucune raison officielle justifiant sa révocation n'a été communiquée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et Vikram Hurdoyal lui-même n'a pas voulu commenter ce sujet. Le Premier ministre a cependant affirmé qu'il y aura bel et bien une élection partielle dans cette circonscription dans les mois à venir, bien que certains pensent que les élections générales seraient imminentes. 56 040 électeurs seront appelés à voter dans cette région.

À Petit-Paquet, Montagne-Blanche, le terrain de foot sera rouvert dans les semaines à venir, après avoir été fermé pendant plus de huit ans. De plus, un terrain synthétique a été construit.

%

Lors de notre reportage dans différents villages de la circonscription n°10, les habitants se sont plaints de problèmes d'eau, de routes non asphaltées, de drogue et de manque de développements. Parmi les grands projets en cours, on peut citer la construction d'une médi-clinique et d'un marché à Bel-Air, 212 logements à Olivia et un multi-purpose building à Montagne-Blanche. À Petit-Paquet, Montagne-Blanche, le terrain de football sera rouvert dans les semaines à venir, après leur fermeture pendant plus de huit ans et un terrain de foot synthétique a été construit. À travers les témoignages recueillis, nous percevons clairement des voix qui appellent au changement pour améliorer leur qualité de vie et celle de leur communauté.

En ce qui concerne les candidats potentiels dans la circonscription n°10, avec la révocation de Vikram Hurdoyal et les commentaires critiques de Zahid Nazurally à l'encontre du gouvernement, il est peu probable que ces deux-là se présentent sous la bannière du MSM aux prochaines élections. Sunil Bholan, qui se présentera pour la troisième fois, reste donc le seul candidat probable du MSM, accompagné probablement d'une éducatrice nouvellement intégrée au parti. Du côté du PTr-MMM, il est probable que le chef du PTr, Navin Ramgoolam, se présente, accompagné de Reza Saumtally du PTr et d'Ajay Gunness du MMM.

Narain Heesunkar, 53 ans, de Kewal Nagar

«Le gouvernement actuel a bien travaillé pour la région de Kewal Nagar jusqu'à Deep- River. Le mini-soccer pitch a été construit pour les enfants et le terrain de football à Olivia a été renouvelé. Les trois députés étaient présents sur le terrain et ont été à l'écoute des habitants. C'est déjà une équipe qui travaille bien et qui a des projets en tête pour la circonscription n°10. Personnellement, je ne pense pas qu'on doive changer une équipe gagnante qui travaille dans l'intérêt du pays. C'est Pravind Jugnauth lui-même qui va revenir. Il y a eu des hauts et des bas, comme partout dans le monde ; aucun gouvernement n'est parfait, mais le MSM a beaucoup fait pour notre île et il reste encore beaucoup à faire.»

Samtally Moozoo, 69 ans, de Bel-Air-Rivière-Sèche

«Là où nous sommes assis sous cet arbre, le jour de sa victoire aux élections générales de 2019, Vikram Hurdoyal avait promis qu'il allait renouveler et aménager ce lieu pour que nous, les personnes âgées, puissions-nous asseoir et discuter. Mais, quatre ans plus tard, nous attendons toujours qu'il vienne ici et réalise sa promesse. À Bel-Air, il n'y a eu aucun projet dont nous pourrions être fiers. Souvent, nous voyons Zahid Nazurally sur le terrain, mais, à part lui, nous voyons rarement les deux autres. Et s'ils viennent, c'est avec des gros bras et nous ne pouvons pas leur exprimer nos doléances. Une chose est sûre : il n'y aura pas de changement et c'est Pravind Jugnauth lui-même qui remportera les prochaines élections législatives. Mais il faut qu'il apporte des changements au sein de son propre parti en retirant les têtes brûlées qui ont échoué dans leur tâche.»

Gandhi, 77 ans,de Bel-Air - Rivière-Sèche

«Il n'y a pas de sécurité routière à Bel-Air, surtout pour les personnes âgées. Depuis longtemps, nous avons demandé l'aménagement de toilettes publiques, mais rien n'a été fait. L'augmentation de la pension ne fait que plaire à nos oreilles, mais la réalité est que le coût de la vie a augmenté et que notre roupie a déprécié. Tout a augmenté : la nourriture, le loyer, l'électricité et autres. D'un côté, nous obtenons une augmentation de notre pension, et de l'autre, nous avons des dépenses quotidiennes, des réparations de maison et des constructions. Mais c'est la vie. Je suis satisfait de la performance du gouvernement. Ce gouvernement doit rester. Il n'y a aucun doute là-dessus, car non seulement moi, mais le public aussi apprécie ce gouvernement. Il fait du bon travail et je suis satisfait.»

Pooja, 40 ans, de Grande-Rivière-Sud-Est

«Il n'y a pas eu de grands développements dans la région. Les députés avaient promis qu'ils allaient travailler sur deux ou trois projets, mais quatre ans plus tard, rien n'a été fait. Il y a un grand besoin de nettoyage au débarcadère de GRSE. Un gouvernement avec autant de scandales m'attriste. Je suis désolée pour mon village, où il y a tant de toxicomanes et de voleurs. Seul Vikram Hurdoyal était présent sur le terrain pour aider les gens dans le besoin. S'il était toujours présent au sein du MSM, peutêtre que j'aurais voté pour ce parti. Mais sans sa présence et avec l'absence des deux autres députés sur le terrain, je pense qu'il faudra un changement pour que nous puissions voir des projets réalisés dans notre région.»

Rishikesh Sunootah, 54 ans, de Grande-Rivière-Sud-Est

«Dans chaque coin de mon village, il y a des toxicomanes et je ne vois pas ce gouvernement travailler pour le peuple. Beaucoup de toxicomanes errent dans les environs et importunent souvent les touristes qui viennent prendre le bateau pour partir à l'île-aux-Cerfs. Cette situation perdure depuis longtemps et il n'y a aucun changement. Lorsque nous le pouvons, nous les éloignons des touristes mais cela a un effet négatif sur ces derniers. Tout le monde dit que le gouvernement ne sera pas réélu, mais vous allez voir, ce sont euxmêmes qui reviendront au pouvoir. Le gouvernement prend bien soin de la population ; ils ont augmenté les salaires et les pensions. Beaucoup de gens arrivent à joindre les deux bouts. Je pense que le Premier ministre a une grande vision mais il est mal entouré et doit revoir son entourage s'il veut remporter les élections.»

Jean Claude Dardenne, 73 ans, de Trou-d'Eau-Douce

«Pendant ces quatre dernières années, je n'ai vu aucun projet réalisé par le gouvernement. Et moi non plus, je n'ai pas le temps de prendre en compte ce que nos trois députés font. Tout le monde qui viendra dira qu'il va travailler pour nous, mais ensuite, on ne les verra pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux ministres et députés, mais je n'ai jamais eu confiance en eux. Avec la pension que je reçois, je mène une vie tranquille. En ce qui concerne le gouvernement, je ne suis pas convaincu qu'un changement soit nécessaire. Cependant, je pense que les autorités doivent être à l'écoute de la population et rencontrer régulièrement les habitants. Le problème de la drogue s'est aggravé dans notre région et il est urgent d'y remédier.»

Harry Chandan, 66 ans, de Bramsthan

«Il y a eu des projets qui ont été réalisés et d'autres non, car certaines personnes ont perturbé ces projets. Un gros problème est le chemin de Shivala Road car il n'est pas asphalté et on ne peut rien faire pour le moment à cause d'une affaire familiale en cours. Les trois députés de la circonscription n°10 étaient présents sur le terrain et leurs portes étaient toujours ouvertes pour écouter les projets des habitants. Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer une équipe qui travaille bien et je pense qu'il faut leur donner une nouvelle chance. Ils ont commencé un travail et il faut qu'ils continuent. Si un autre vient, je pense que le travail sera perturbé. Mais aussi avec l'absence de Vikram Hurdoyal, je ne sais pas quelle sera la position du MSM dans la circonscription n°10, car il était l'homme à battre ici.»

Loveelen Sooporoomien, 29 ans, président du village de Bramsthan :«Il y a un gros problème d'eau à Bramsthan. Certains contracteurs ne savent pas travailler. Des travaux ont commencé il y a plus de six mois et nous sommes toujours en attente, ce qui rend difficile la circulation sur ces chemins. Avec le soutien de nos trois députés, nous avons pu réaliser quelques projets, comme le Area Health Center. Mais avec l'absence de Vikram Hurdoyal, je remarque un manque de communication avec les habitants maintenant. Je pense qu'il y aura des changements, peut-être pas au niveau des partis politiques, mais peut-être parmi les membres du parti. Il faut voir qui se présentera comme candidat dans la circonscription n°10 et examiner leurs plans d'action pour les villages avant de décider s'il faut changer de gouvernement ou non. Personnellement, je ne pense pas qu'il y aura d'élections partielles ; nous irons directement aux élections générales.»