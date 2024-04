Togo: Comme d'habitude, ce sera le coup KO dans le Tchaoudjo

Dans le cadre de la campagne électorale, le ministre Katari FOLI-BAZI organise des meetings de proximité dans les différentes localités de Sokodé.

Premier site de ces rencontres de proximité pour le coordinateur préfectoral Tchaoudjo du parti Union pour la république (UNIR), le vestibule du chef Tchakpide à Didaoure-Kpirinde qui est même au centre de la ville de Sokodé.

Le choix de ce vestibule n'est pas un hasard.

« Quand on parle de ce vestibule, c'est pratiquement la population de Sokodé, au milieu de la ville. Tout se décide au milieu de notre ville, le quartier Diadouré. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il fallait passer ici, discuter avec nos parents et leur expliquer le pourquoi le meilleur choix à faire est Unir et ils nous ont rassurés », a précisé le ministre FOLI-BAZI.

Dans son intervention, il a transmis le message du Chef de l'Etat Faure Gnassingbé, président du parti aux populations, un message qui consiste essentiellement en la paix et la stabilité pour construire ensemble le Togo. Il a également les uns et les autres de ne pas provoquer et de respecter les adversaires politiques en les considérant comme des frères et soeurs du même pays.

Après près de 2h d'échanges avec la population, Katari FOLI-BAZI est reparti serein.

« Nous sommes très confiants et très sereins au vu de ce nous voyons. Ce qui nous réconforte c'est la pléthore de listes que nous avons. Ne vous en faites, le coup c'est notre habitude dans le Tchaoudjo », a déclaré le ministre FOLI-BAZI.

La campagne se poursuit et prendra fin le 27 avril et les élections (législatives et régionales) auront lieu le 29 avril.