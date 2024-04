Afrique Australe: Les Seychelles et les Comores signent un accord pour lutter contre la pêche illégale

Les Seychelles et les Comores ont signé vendredi un accord pour de meilleures relations dans le domaine de la pêche afin de lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a signé l'accord au nom des Seychelles et Ali Youssouf, directeur général de la pêche des Comores, au nom de Houmed M'Saidie, ministre pour la pêche des Comores.

La signature a eu lieu lors d'une réunion des États côtiers de l'océan Indien en préparation de la réunion de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) prévue à Bangkok, en Thaïlande, en mai.

M. Ferrari a déclaré aux journalistes que les Seychelles travaillaient avec les Comores depuis un certain temps pour parvenir à un accord.

"Nous voulons travailler avec tous les pays de la région, et il est important de travailler avec eux, car vous savez qu'il y a eu des cas de pêche illégale impliquant des navires comoriens qui pêchaient illégalement dans la lagune d'Aldabra", a déclaré M. Ferrari.

Le navire comorien a été intercepté dans le lagon d'Aldabra le 16 novembre dernier. Comme il n'y avait aucune capture à bord, le navire a été saisi et l'équipage rapatrié dans son pays.

Il a déclaré qu'il était "nécessaire de mettre en place un cadre pour traiter ce problème afin que nous puissions empêcher que de telles situations ne se reproduisent".

"Je suis heureux que nous ayons signé cet accord avec les Comores ce matin, car il formalise notre relation et garantit que tout se déroule de la bonne manière, dans l'intérêt des deux pays", a ajouté M. Ferrari.

Il a déclaré que cet accord récent avec les Comores reflète celui que les Seychelles ont conclu avec Madagascar.

"Le dernier incident de pêcheurs malgaches capturés en train de pêcher des concombres de mer à Providence, une fois capturés et envoyés à Madagascar, ils ont été mis en prison en raison de la relation que nous entretenons désormais avec Madagascar", a déclaré le ministre.

En avril 2023, les Forces de défense des Seychelles (SDF) ont intercepté un navire de pêche battant pavillon malgache soupçonné de pratiquer la pêche INN dans les eaux de la nation insulaire.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, possèdent une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés, ce qui rend la surveillance des activités maritimes illégales difficile.

La nation insulaire a intensifié ses efforts pour lutter contre le trafic de drogue et la pêche illégale dans ses eaux et, dans le cadre de ces mesures, les moyens des SDF sont continuellement impliqués dans des opérations régionales avec des pays et des organisations partenaires.