Afrique: Championnat d'Afrique des clubs de Handball - 'Les infrastructures aux critères internationales ont motivé le choix d'Oran pour accueillir la compétition'

Le président de la Confédération africaine de handball (CAHB), Mansourou Aremou, a indiqué, jeudi soir, que les infrastructures sportives dont dispose la ville d'Oran ont motivé son instance à lui confier l'organisation des 40es championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes (18-27 avril).

S'exprimant au cours d'un point de presse animé après la cérémonie d'ouverture officielle tenue à la salle omnisports du complexe olympique Miloud-Hadefi, le patron de la CAHB a estimé que l'Algérie "a fait un très bon retour sur la scène de la petite balle africaine, en mettant des installations de haute facture à la disposition de l'instance continentale pour organiser une prestigieuse compétition africaine interclubs".

Il a, en outre, insisté pour que l'Algérie abrite d'autres épreuves africaines du jeu à sept, "d'autant plus qu'elle a tous les atouts pour mettre les handballeurs du continent dans les meilleures dispositions, vu que les équipements sportifs qu'elle renferme répondent aux critères internationales", s'est-il félicité.

Le dirigeant sportif algérien a aussi profité de l'occasion pour exprimer sa joie quant à la dernière performance de la sélection algérienne (messieurs) lors du championnat d'Afrique des nations, tenu en janvier dernier au Caire, en terminant l'épreuve à la deuxième place qui lui a permis de disputer le tournoi qualificatif aux jeux olympiques, il y a quelques semaines.

%

Présent à cette conférence de presse, le wali d'Oran, Said Sayoud, a tenu à mettre en exergue "l'intérêt particulier qu'accordent les pouvoirs publics à la jeunesse et au sport", lequel intérêt qui se traduit, entre autres, par "cet héritage des jeux méditerranéens tenus à Oran lors de l'été 2022, à savoir ces infrastructures aux critères internationales par lesquelles a été dotée cette ville et qui lui permettent de prétendre à accueillir des épreuves internationales d'envergure", s'est-il réjoui.

La 40e édition du Championnat d'Afrique des vainqueurs de coupes connait la participation de 12 clubs chez les messieurs et 8 autres chez les dames.

En plus de l'OMS du complexe olympique, d'une capacité d'accueil de plus de 6.000 places, les matchs officiels de la compétition se déroulent aussi au Palais des sports Hamou-Boutlélis qui peut accueillir plus de 5.000 spectateurs.

Cette épreuve a été précédée, lundi et mardi derniers, par la Super-coupe d'Afrique à la salle OMS du complexe olympique, et a vu la consécration du Ahly d'Egypte (messieurs) et de Primeiro De Agosto d'Angola (dames), rappelle-t-on.