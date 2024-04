Algérie: UNESCO - Le pays présentera le dossier du zellige pour son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

BEJAIA — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, jeudi, à Bejaia où elle a procédé à l'ouverture du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), que son secteur présentera au cours du mois d'avril, le dossier "Art de l'ornementation architecturale en zellige: connaissances et compétences", pour son inscription au nom de l'Algérie sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

L'Algérie compte, selon la ministre, "onze éléments immatériels sur les listes du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, et oeuvre à en inscrire davantage, sachant qu'en mars 2023, un dossier a été déposé pour la classification de la tenue traditionnelle de l'Est algérien, outre le dossier arabe commun relatif au henné, qui sera examiné en décembre 2024".

La ministre a affirmé que son département ministériel "tend à mobiliser tous les moyens humains, matériels, scientifiques et méthodologiques pour constituer une banque de données nationale englobant les éléments du patrimoine culturel immatériel, par la documentation, l'enregistrement sur différents supports et la distribution à travers le territoire national, et ce en coordination avec les établissements sous tutelle à savoir les Directions de la Culture, les musées nationaux, les offices de parcs culturels et les différents centres de recherche, et en partenariat avec les établissements universitaires et les acteurs de la société civile.

En décembre 2023, l'UNESCO avait inscrit le dossier de "la gravure sur métal : or, argent et cuivre, savoir-faire, arts et pratiques" sur sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, au nom de l'Algérie et de neuf autres pays arabes.