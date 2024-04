Angola: L'exécutif renouvelle ses investissements dans les infrastructures

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais dans la construction et la réhabilitation des infrastructures essentielles au développement du pays.

João Lourenço, qui est également Président de la République, a déclaré qu'il s'agit d'un programme ambitieux qui comprend des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, de communication et spatiales, des centrales hydroélectriques et des parcs photovoltaïques.

Intervenant à l'ouverture de la VIe réunion ordinaire du Comité central du MPLA, João Lourenço a également souligné la construction de canaux et de barrages pour le stockage d'eau, des raffineries de pétrole, des hôpitaux, des écoles, des sports, de la culture et des logements, entre autres.

Il a indiqué que la construction du barrage hydroélectrique de Caculo Cabaça et les projets de Bita et Quilonga pour l'approvisionnement en eau de Luanda sont également en cours ou programmés, ce qui bénéficiera à plus de 12 millions d'habitants.

Parmi ses réalisations, il a ajouté des projets de stockage d'eau tels que Cova do Leão, Ndue, Curoca et Calucuve, à Cunene, et Curunjamba, Giraul, Inamagando, Bero et Bentiaba, à Namibe.