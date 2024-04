Afrique Australe: Le SME enregistre plus de 189 mille mouvements migratoires à la frontière avec la Namibie

Ondjiva — Le Service des Migrations Étrangères (SME) a enregistré au cours du premier trimestre de l'année en cours 189. 998 mouvements migratoires, nationaux et étrangers, à la frontière entre la province de Cunene (Angola) et la République de Namibie.

L'information a été fournie vendredi, à l'Angop, par le chef de la communication institutionnelle et presse du SME de Cunene, le 3ème sous-chef de l'immigration, Isomar Matias, soulignant que par rapport à la période précédente, il y a eu une augmentation de 69.703 flux migratoires effectués.

Isomar Matias a déclaré que les flux ont été enregistrés aux postes frontaliers de Santa Clara, Calueque, Okalongo et Ruacaná, correspondant à l'entrée et à la sortie de 107. 669 nationaux et 82.319 étrangers, de différentes nationalités parmi lesquels des touristes, des expatriés et des résidents.

Il a fait savoir que, dans le cadre des accords de suppression des visas, le SME a enregistré l'entrée de 271 étrangers et délivré 42 visas touristiques à des citoyens cubains, finlandais, français, slovaques, suédois, kenyans, néerlandais, chinois et britanniques., suisse, pakistanais, nord-américain, égyptien, portugais, colombien et brésilien, entre autres.

Cependant, des citoyens de la République de Namibie se sont rendus dans les provinces de Cunene, Huambo, Huila, Benguela et Luanda, dans le but de faire du tourisme, des visites familiales et de la prospection commerciale.

Au cours de la période en question, il a souligné l'accueil de 252 ressortissants en situation de migration illégale de la ville d'Epalela, région d'Omusati, qui, après s'être enregistrés et avoir accompli les formalités de migration, se sont rendus dans leurs zones d'origine.

Le porte-parole a également souligné le bilan de 125 infractions liées à l'entrée, au séjour irrégulier, au manque de renouvellement et d'actualisation.

Actuellement, le SME contrôle 512 citoyens étrangers à Cunene, 357 avec visa de travail, 61 résidents, 66 en séjour temporaire, 23 condamnés et cinq détenus.

Cent trois demandeurs d'asile et deux réfugiés sont sous contrôle.

La province de Cunene partage 460 kilomètres avec la République de Namibie, dont 340 frontières terrestres et 120 frontières fluviales.