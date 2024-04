Gabon: La femme au coeur de l'économie forestière

A l'occasion de la célébration de la journée nationale de la femme gabonaise, le ministre des Eaux et Forêts, le Général de Brigade Maurice Ntossui Allogo a procédé au lancement de la première édition de la journée de la femme forestière, avec pour thème « la femme au coeur de l'économie forestière ».

« En choisissant ce thème, l'Administration dont j'ai la charge veut à la fois, honorer les femmes du secteur forêt-bois, mais surtout attirer l'attention de la communauté nationale et même internationale sur le rôle crucial qu'elles jouent aux côtés des hommes, dans la gestion durable des ressources forestières, la préservation de l'environnement, la conservation de la biodiversité, et le développement socio-conomique de notre pays » a déclaré le Général de Brigade Maurice Ntossui Allogo.

Cette célébration a été marquée par des exposés thématiques des femmes représentantes des directions générales des industries et du bois, des forêts, de la faune et des aires protégées, et de l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), notamment la participation des femmes forestière à des activités sportives (un match de football et cours de fitness).

Pour information, le ministère des Eaux et Forêts a la particularité d'admettre des métiers aussi bien techniques relevant du domaine forestier, qu'administratifs. Il compte 217 femmes appartenant au corps des Eaux et Forêts et 47 femmes titulaires de fonctions.

%

En marge de cet évènement, le ministre des Eaux et Forêts s'est engagé à atténuer au maximum, la discrimination du genre en milieu professionnel, à veiller à l'amélioration de la contribution de la femme au développement du secteur forêt-bois par l'accès aux formations et aux postes de responsabilités au même titre que les hommes. Enfin, il a suscité d'avantage l'engouement et l'intérêt des femmes dans ce secteur.

Pour sa part, le Secrétaire Générale du ministère des Eaux et Forêts, Mme. Paméla Singatady eps Nyama a déclaré : « la journée de la femme forestière a pour objectif de favoriser la cohésion sociale au moyen d'activités sportives afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, favoriser un climat social apaisé et de bons rapports entre collègues à travers la pratique du sport. »