Afrique de l'Ouest: Dakar et Banjul invités 'à jouer un rôle pilote' dans le processus d'intégration sous-régionale

Le ministre gambien de l'Information, Ismaïla Cissé, a souligné vendredi à Banjul, la nécessité pour le Sénégal et la Gambie de renforcer leurs liens afin de jouer un rôle pilote dans le processus d'intégration régionale.

"Dans le cadre de l'intégration sous régional, le Sénégal et la Gambie doivent un rôle pilote à l'image de ce qu'avaient réalisé l'Allemagne, la France et l'Italie pour déboucher plus tard sur la mise en place de l'Union européenne (UE)", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à des envoyés spéciaux de l'APS à la veille de la visite du président Bassirou Diomaye Faye dans son pays.

Saluant la profondeur des relations entre les deux pays, le ministre gambien de l'Information a notamment plaidé pour leur renforcement afin faire de tomber davantage d'obstacles à l'intégration sous-régionale.

"Le niveau d'intégration entre les deux pays devrait arriver à un stade où un citoyen gambien ou sénégalais ne serait pas obligé de changer par exemple de carte téléphonique lorsqu'il traverse la frontière entre les deux pays", a indiqué Ismaïla Cissé.

Il a ainsi appelé les deux pays à travailler sur des politiques communes en matière d'énergie, d'agriculture, de tourisme.

"Il ne suffit plus de proclamer et célébrer l'entente entre les deux peuples. Tout cela doit se traduire sur des actes concrets favorisant l'exploitation de tous les axes d'échanges et de coopération", a-t-il fait valoir en wolof.

M. Cissé a ainsi estimé qu'il était nécessaire d'identifier et exploiter tout ce qui est susceptible de renforcer les liens entre les deux peuples.

"Nous devons renforcer les liens entre nos deux peuples en accordant par exemple une place importante aux échanges et partages d'expériences entre les universités sénégalaise et l'université de Banjul", a insisté le ministre gambien de l'Information.