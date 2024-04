Afrique: Ligue des champions CAF - Le grand défi du TP Mazembe face à l'insubmersible Al Ahly

Le club congolais du TP Mazembe va tenter l'exploit d'éliminer en demi-finale le tenant du titre et recordman des victoires en Ligue de Champions, Al Ahly, qu'il reçoit en match aller ce samedi 20 avril.

Plus le temps passe, plus la légende s'enracine et s'étire dans l'histoire du foot africain. Al Ahly, le recordman de victoires de la Ligue des champions africaine (11 titres) est encore présent au rendez-vous des demi-finales pour la 15e fois et la cinquième saison consécutive. Une ponctualité insolente et une régularité qui forcent le respect pour le « Real Madrid » de l'Afrique.

Comme le club espagnol, l'équipe égyptienne est fait du même bois que ceux qui savent honorer leur rendez-vous avec l'histoire en Ligue des champions. Le club a beau être actuellement 11e du championnat égyptien, avoir enregistré trois défaites en 11 journées, il s'avance dans cette demi-finale dans la perspective de disputer sa septième finale en huit dernières éditions.

C'est donc une grosse pyramide qui se dresse face au TP Mazembe qui a connu son moment de gloire aussi en Ligue des champions, mais qui n'arrivait plus à retrouver le chemin du dernier carré depuis 2019.

Mamelodi a le plus bel effectif en Afrique

Après trois ans d'absence dans la plus prestigieuse compétition des clubs en Afrique, la formation basée à Lubumbashi, qui a rappelé son « ex-entraîneur » Lamine Ndiaye, est revenue en Ligue des champions et s'est hissée en demi-finale. Le technicien sénégalais, qui a déjà remporté la Ligue des champions en 2010 et réussi avec le TP Mazembe la meilleure performance africaine en Coupe du monde des clubs (finaliste en 2010), sait mieux que quiconque la portée d'une victoire face à Al Ahly. « Il faudrait qu'on soit à notre meilleur niveau, prévient Lamine Ndiaye. On ne présente plus Al Ahly qui est l'équipe la plus titrée du continent. Quand ils arrivent à ce niveau de compétition, ils sont redoutables, encore plus redoutables qu'en début de saison. »

Al Ahly et le TP Mazembe s'affrontent pour la première fois en élimination directe après s'être croisés quatre fois en phase de groupes. Les Égyptiens mènent par deux victoires à une (un match nul).

La seconde demi-finale vaudra également le détour entre deux clubs qui n'ont plus connu les joies d'une finale de Ligue des champions depuis des années ; 2019 pour les Tunisiens, et 2016 pour les Sud-africains. Les Sundonws possèdent certainement le plus bel effectif de la Ligue des champions avec huit joueurs titulaires dans la sélection sud-africaine, troisième de la dernière CAN 2024. En face, l'Espérance Tunis, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions (1994, 2011, 2018, 2019), reste sur 15 matches sans défaite et compte étirer sa série d'invincibilité ce samedi en accueillant le club du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Le programme des demi-finales (Temps universel)

Aller - Samedi 20 avril

13H TP Mazembe-Al Ahly

19h Espérance Tunis - Mamelodi Sundowns

Retour - Vendredi 26 avril

18h Al Ahly - TP Mazembe

18h Mamelodi Sundowns -Esperance Tunis