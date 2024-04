Egypte: Simplifier la chaîne de valeur alimentaire égyptienne grâce à la technologie

interview

La start-up agro-technologique de Farah Emara met en relation les producteurs de fruits et légumes frais et les acheteurs en tirant parti des données et de la technologie.

Mme Emara, 33 ans, est cofondatrice et PDG de la plateforme technologique FreshSource qui dessert l'ensemble de la chaîne de valeur des aliments frais, y compris le transport, les entrepôts frigorifiques et l'emballage dans 11 villes d'Égypte. Elle a parlé de son parcours à Raphael Obonyo pour Afrique Renouveau :

Farah Emara Parlez-nous un peu de vous et de la façon dont cette aventure entrepreneuriale a commencé.

Je m'appelle Farah Emara et je vis et travaille au Caire. J'ai une expérience de l'entrepreneuriat et des biens de consommation à rotation rapide. Je suis titulaire d'une maîtrise en gestion de la London School of Economics (LSE) et d'une licence (triple spécialisation) en gestion d'entreprise, politique et développement.

Je suis cofondatrice et PDG de FreshSource, une start-up agri-tech que j'ai lancée avec mon frère, Omar Emara, en 2018 pour aider à rationaliser la chaîne de valeur des produits frais en Égypte grâce à la technologie. Il s'agit de l'une des premières plateformes agricoles technologiques de la région.

Je suis passionnée par l'entrepreneuriat, les chaînes de valeur et l'efficacité.

Comment vous êtes-vous lancés dans l'agri-tech et comment s'est déroulé votre parcours jusqu'à présent ?

%

Omar et moi avons grandi dans une famille qui faisait des affaires dans le secteur agricole - nous exploitions des entrepôts frigorifiques. Nous avons toujours voulu un jour créer quelque chose qui aurait un impact dans notre pays et nous avons donc commencé à faire des recherches sur le secteur. Nous avons constaté des inefficacités dans la chaîne de valeur.

La sécurité alimentaire en Égypte était confrontée à des défis causés par les pertes et les gaspillages de nourriture dus à de mauvaises conditions de manutention post-récolte, de stockage et de transport. [La FAO estime que les pertes de nourriture tout au long de la chaîne de valeur alimentaire en Égypte atteignent 45 à 55 % par an, en particulier pour les produits périssables tels que les fruits et les légumes.]

Il y a également un grand nombre d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement agricole et un manque de transparence qui affecte le bénéfice net des agriculteurs.

FreshSource s'appuie sur les données et la technologie pour combler ce fossé, transformant ainsi la vie des agriculteurs, des entreprises et des consommateurs en créant des systèmes alimentaires fiables. Nous desservons l'ensemble de la chaîne de valeur des aliments frais, y compris le transport, le stockage et l'emballage dans des entrepôts frigorifiques et des installations appropriées. Nous employons 80 personnes à ce jour.

Notre mission est de renforcer la sécurité alimentaire de l'Égypte en rationalisant ses pratiques de distribution pour les adapter au 21e siècle. Nous sommes toujours intrigués par l'industrie agricole et la considérons comme un moyen de reconquérir la position historique de l'Égypte en tant que leader de l'innovation agricole.

Notre lien avec la chaîne d'approvisionnement grâce à l'entreprise familiale d'entreposage dans la chaîne du froid nous a aidés à comprendre les implications du manque de technologie dans le secteur, notamment le taux élevé de perte et de gaspillage de nourriture et l'exploitation des agriculteurs. Nous avons étudié les modèles de distribution utilisés dans d'autres pays, puis nous en avons testé plusieurs ici afin de déterminer ceux qui conviendraient le mieux à l'Égypte.

Nous avons vu comment les agriculteurs, les responsables des achats et les vendeurs interagissent avec leurs téléphones portables. Nombre d'entre eux sont des experts en technologie, ce qui nous a donné la confiance nécessaire pour créer une application.

Nous sommes la première plateforme électronique de la région pour les fruits et légumes frais, qui relie les producteurs aux entreprises en tirant parti des données et de la technologie et en fournissant des solutions pour le dernier kilomètre.

Nous servons des clients dans 11 villes d'Égypte, avec l'objectif de devenir la première plateforme de chaîne d'approvisionnement agricole dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et de changer la façon dont les produits frais sont achetés, transportés et vendus.

Nous avons déjà transporté plus de 10 000 tonnes de produits et effectuons plus de 1 000 livraisons par semaine.

Le changement climatique a des conséquences négatives pour de nombreux agriculteurs, alors que votre activité dépend des produits frais. Comment contribuez-vous à atténuer les effets de l'évolution des conditions météorologiques ?

La durabilité est profondément ancrée dans notre modèle d'entreprise et a été un indicateur clé pour nous depuis le premier jour. Nous reconnaissons qu'il est urgent de s'attaquer au changement climatique et de s'y adapter. FreshSource a été accepté dans le programme VC4A Venture Showcase comme l'une des start-ups de l'agriculture intelligente face au climat. L'entreprise propose des solutions pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique et la création de systèmes d'alimentation fraîche plus durables basés sur les données et la technologie pour améliorer la production et la consommation.

À quoi ressemble votre journée de travail typique et quels sont, selon vous, les moments forts de votre vie professionnelle ?

Je me réveille tous les jours à 7 heures, car c'est le matin que le secteur des fruits et légumes est le plus actif. Je commence par vérifier les courriels et les autres canaux de communication, puis je me connecte à l'équipe. Ensuite, je me rends au bureau ou sur le terrain, selon la situation.

Récemment, FreshSource a fait partie des 14 entreprises sélectionnées pour l'Africa Tech Summit 2023. En 2022, j'ai reçu le prix de l'agriculture numérique de l'année, décerné par la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI).

Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face jusqu'à présent ?

Le secteur agricole est dynamique et peut être très risqué. Le défi actuel est de faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 et de reconstruire des entreprises qui peuvent prospérer.

Être un entrepreneur peut parfois être un parcours solitaire. J'ai la chance d'avoir mon frère à mes côtés. N'oubliez pas que des obstacles surgiront toujours et que le fait de douter de soi peut parfois être plus préjudiciable que le défi réel auquel vous êtes confronté. Ce que nous voyons sur les plateformes médiatiques à propos des start-ups, c'est surtout lorsqu'elles lèvent des millions de fonds d'amorçage. Cela semble si facile, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg du dur labeur qui se déroule en coulisses. Cependant, chaque start-up traverse ses propres difficultés. C'est en prenant la bonne direction que l'on peut couler ou nager.

Quel message adressez-vous aux jeunes Africains, en particulier à ceux qui aspirent à une carrière dans les technologies ?

Qu'une idée, aussi unique ou géniale soit-elle, n'est qu'une idée. La détermination, la persévérance et la transformation de vos échecs en retours sont les clés de la réussite d'une entreprise.

Je suis la preuve que les femmes peuvent s'épanouir dans un secteur dominé par les hommes. Les jeunes femmes chefs d'entreprise doivent faire preuve d'agressivité et d'assurance, même lorsqu'elles se sentent mal à l'aise. C'est ce que recherchent les investisseurs et les autres parties prenantes.

Donc, si vous voulez aller loin, vous devez faire preuve de détermination et d'assurance.