Afrique: Les moyens de promouvoir la coopération agricole au centre d'entretiens entre M. Sadiki et son homologue de la Guinée-Bissau

Rabat — Les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine agricole ont été au centre d'entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki et son homologue de la Guinée-Bissau, Fatoumata Djau Baldé.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation et de la sécurité alimentaire.

A cette occasion, la ministre bissau-guinéenne de l'Agriculture et du Développement rural a mis en avant l'importance de cette rencontre en vue de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans le domaine de l'agriculture.

Mme Djau Baldé a, par la même occasion, loué les projets et Plans agricoles marocains et les expertises développés au Maroc dans ce domaine, faisant part de la volonté de son pays de tirer profit de la riche expérience marocaine en la matière.

De son côté, M. Sadiki s'est félicité de l'excellence des relations qui unissent les deux pays, estimant que cette rencontre est une opportunité pour mettre en place de nouvelles mesures à même d'approfondir ces liens en faveur de la consolidation du secteur agricole dans les deux pays.

"Nous avons également envisagé l'élaboration d'une nouvelle feuille de route en mesure de donner une visibilité à l'avenir du secteur agricole et qui vise principalement à assurer le transfert des bonnes pratiques agricoles au profit de ce pays", a-t-il dit.

Selon le ministre, la tenue au Maroc de la 33ème session de la Conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique est l'occasion de partager les expériences, explorer des solutions innovantes et des partenariats solides pour des systèmes agroalimentaires plus efficaces et plus résilients.