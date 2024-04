Ethiopie: La mise en oeuvre de la justice transitionnelle est essentielle à l'instauration d'une paix durable - Président de la Chambre des représentants

Addis Ababa — La mise en oeuvre d'une politique de justice transitionnelle participative est essentielle pour instaurer une paix durable et assurer un meilleur avenir à l'Éthiopie, a déclaré Tagesse Chaffo, président de la Chambre des représentants du peuple.

L'Éthiopie a fait plusieurs tentatives pour résoudre les violations des droits de l'homme, les conflits civils, les récits injustifiés et les abus qui se sont produits et se poursuivent à différentes époques avec un large éventail de victimes et d'auteurs.

Toutefois, ces approches n'ont pas encore apporté la solution durable souhaitée pour le pays, car elles n'ont pas été mises en oeuvre dans le cadre d'une justice transitionnelle universelle fondée sur la vérité, la réconciliation, la miséricorde et la justice et guidée par une politique claire, inclusive, axée sur les droits de l'homme et flexible.

Afin de renforcer ces efforts, le Conseil des ministres a approuvé cette semaine la politique de justice transitionnelle.

Une réunion consultative pour les parlementaires et les hauts fonctionnaires sur la loi fédérale de procédure administrative et la politique de justice transitionnelle est en cours à Addis-Abeba.

Lors de l'ouverture de la réunion consultative, le président de la Chambre a souligné que la mise en oeuvre d'une politique de justice transitionnelle était essentielle pour l'avenir de l'Éthiopie.

Il est essentiel de concevoir et de mettre en oeuvre une justice transitionnelle qui soit participative et basée sur les circonstances politiques et sociales de la nation et de la gérer avec un cadre politique clair, a-t-il souligné.

En ce qui concerne l'importance de la loi fédérale sur la procédure administrative, l'orateur a déclaré que la procédure administrative est la pierre angulaire de la justice sociale.

Notant que le ministère de la justice joue un rôle important dans le suivi et la coordination de la mise en oeuvre des documents politiques et législatifs, l'orateur a affirmé que la Chambre des Représentants des Peuples continuerait à lui apporter son soutien indéfectible.

Le ministre de la Justice, Gedion Timothewos, a pour sa part souligné que la mise en oeuvre de la politique de justice transitionnelle est essentielle pour garantir une paix durable et sera vitale dans la transition vers la construction d'un meilleur système démocratique.

Des hauts fonctionnaires de diverses institutions judiciaires, des parlementaires et des acteurs concernés ont participé à la réunion consultative.