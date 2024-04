Tunisie: Annonce des lauréats de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis

TUNIS — Le palmarès des oeuvres littéraires et intellectuelles en compétition à la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) a été dévoilé, vendredi après-midi, au cours d'une cérémonie organisée au Parc des expositions du Kram, à Tunis.

La Foire internationale du livre de Tunis (FILT) ouverte, ce matin, se déroule du 19 au 28 avril 2024 dans une édition exceptionnelle placée sous le signe de solidarité avec la Palestine.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu en présence de Moncef Boukthir, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion des Affaires culturelles. A cette occasion, un hommage a été également rendu à Mahmoud Abdelfattah Mustapha Bayram Ettounsi (Egypte), au caricaturiste Ali Abid et à l'écrivain Abdelwahed Brahem (Tunisie) et au poète Koweitien disparu Abdelaziz Saoud Babitine.

Le FILT organise chaque année une compétition littéraire nationale annuelle au cours de laquelle sont décernés 6 prix pour les oeuvres littéraire et intellectuelles récentes en plus de 2 prix pour les maisons d'édition. Le prix du roman a été décerné à Rihane Bouzghonda pour « Al mansi fi elhekaya » alors que le prix de la Nouvelle a été attribué à Emna Rmili pour « Al-jiaan ».

Le Prix des Etudes philosophiques a été attribué ex aequo à Abou Mayara Ezzeddine pour « Nietzsche, al faylassouf assarih » et Amor Cherni pour «Jamal ed-Din al-Husseini Al-Afghani, l'Appel de la modernité ». Ce dernier est le seul livre en français primé cette année.

Le prix des recherches en humanités et littéraires est revenu à Najla Kbayer pour « Al fan wa thakaa alistinai » alors que le prix de la poésie a été attribué au poète de Fathi Nasri pour son recueil « Almouallaka wa kassaeda okhra ».

Le Prix de la Traduction a été décerné à Fathi Belhaj Yahia pour « Al intifadha attounissia, raedatou al haraket achaabia al jadida », traduction du français vers l'arabe d'un livre de Salmon Jean-Marc.

Dans le secteur de l'Edition, le prix Abdelkader Ben Cheikh est revenu à "Dar Warachet", lauréat d'un prix spécial du meilleur éditeur éditeur de livres pour enfants et jeunes. Le Prix Noureddine Ben Khedher est revenu à "Kalima Edition" qui remporte le prix du meilleur éditeur pour la deuxième année consécutive.

La Foire décenré chaque année six prix pour la création littéraire et intellectuelle : Prix Bechir Kheraief (roman), Prix Ali Douagi (Nouvelle), Prix Fatma Haddad (Etudes philosophiques), Prix Tahar Haddad (recherches en humanités et littéraires), Prix Mustapha Kheraief (poésie) et Prix Sadok Mazigh (traduction, -vers ou à partir de l'arabe). Le prix Abdelkader Ben Cheikh et le prix Noureddine Ben Khedher seront décernés aux maisons d'édition.

La shortlist des oeuvres littéraires et intellectuelles était composée de 18 titres dont 17 en arabe et 1 seul titre en français. Les oeuvres sélectionnées sont publiées entre 2022 et 2024.

Les finalistes ont été sélectionnés parmi 84 titres candidats majoritairement des romans, des traductions, des études et des recherches, a annoncé Samir Shimi, le coordinateur des jurys des différents genres en compétition.

Voici la liste complète des lauréats :

Prix littéraires et intellectuels

(avec mention de tous les titres dans la shortlist)

Prix du Roman :

« Al mansi fi elhekaya » de Rihane Bouzghonda (Awtar Edition, 2023)

« Likaa » de Saleh Ben Romdhane (Kalima Edition, 2023)

« Fin intidhar kabar inna » de Tahar Labib (Mohamed-Ali Edition, 2023)

Prix de la Nouvelle :

« Al-jiaan » de Emna Rmili (Mohamed-Ali Edition, 2023)

« Machroua wahm » de Balkiss Salama (Pop Libris, 2023)

« Mourawaghato hilm » de Lina Hajer Al Achaal (Dar Alamina, 2023)

Prix des Etudes philosophiques (ex aequo) :

« Nietzsche, al faylassouf assarih » de Abou Mayara Ezzeddine (Dar Al wissam Edition, 2023)

«Jamal ed-Din al-Husseini Al-Afghani, l'Appel de la modernité » de Amor Cherni (Mohamed-Ali Edition, 2023)

« Abou Nassr Al Farabi, Al faylassouf Alhak wa listihtar bilhakika » de Alam Ayadi (Dar Alwissam Edition, 2023)

Prix des recherches en humanités et littéraires :

« Al fan wa thakaa alistinai » de Najla Kbayer (Dar Alkitab, 2023)

« Hadathat al kadim » de Mabrouk Manai (Kalima Edition, 2022)

« Assiraa assiassi fi Tounes zaman alintikal addimokrati » de Mouldi Kassoumi (Mohamed-Ali Edition, 2023)

Prix de la poésie :

« Almouallaka wa kassaeda okhra » de Fathi Nasri (GLD, 2023)

« Fi haadhrat assoue » de Mohamed Larbi (Noukouch arabia, 2023)

« Al hawamech » de Mondher Al-In (Adib pour la publication, la traduction et la distribution, 2024)

Prix de la Traduction :

« Al intifadha attounissia, raedatou al haraket achaabia al jadida » de Fathi Belhaj Yahia (Mohamed-Ali Edition, 2023)

« Kitab assiassa » de Jalel Sayed (Institut de la Traduction de Tunis, 2022)

« Al kalaa azzarka » de Mayssa Arfaoui (Mekiliani Editions, 2024)

Prix de l'Edition:

Prix Abdelkader Ben Cheikh : "Dar Warachet"

Prix Noureddine Ben Khedher : "Kalima Edition"