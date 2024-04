Ile Maurice: Les associations des automobilistes réclament une réduction des taxes sur l'essence

Des représentants de divers secteurs ont convergé vers le bureau du ministre des Finances, le Dr Renganaden Padayachy, la semaine dernière, dans le cadre des consultations pré-budgétaires pour l'exercice 2024-25.

D'une part, les représentants de la Dealers in Imported Vehicles Association, de la Federation of Hotels Taxi Association et de la Motor Vehicles Dealer Association (MVDA) ont présenté leurs propositions. Ils ont réclamé une réduction des taxes sur l'essence pour les utilisateurs de véhicules et ont suggéré l'allocation d'une subvention de Rs 200 000 aux particuliers possédant des voitures de plus de 20 ans et immatriculées au cours des cinq dernières années, pour l'achat d'une voiture hybride.

En outre, des recommandations ont été formulées pour alléger le fardeau financier des chauffeurs de taxi, par le biais de réformes facilitant le transfert des permis et en proposant des prêts bancaires à taux d'intérêt réduit pour l'achat de véhicules.

D'autre part, des représentants d'une vingtaine de coopératives, de la General Retailers Association et de six associations de consommateurs ont réclamé des mesures de soutien et d'accompagnement pour maintenir la productivité des coopératives et créer des emplois. Ils ont également mis en avant la nécessité de promouvoir l'agriculture bio-organique par le biais d'amendements législatifs et d'incitations fiscales.

De plus, ils ont insisté sur l'importance d'une réglementation accrue des ventes en ligne pour protéger les consommateurs, ainsi que sur la restauration du pouvoir d'achat perdu, la régulation des prix et des marges et l'augmentation de la capacité de stockage de l'Agricultural Marketing Board.