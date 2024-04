Ile Maurice: Paul Bérenger - «Xavier alé lézot vini, notre lutte ne change pas»

Lors du comité régional du MMM dans le cadre d'un Eid dinner à Vacoas, vendredi soir, le leader des Mauves, Paul Bérenger, n'a pas mâché ses mots en réagissant aux critiques de Xavier-Luc Duval envers le MMM.

«Il (NdlR : Xavier-luc Duval) va partout, donnant l'impression que nous ne sommes intéressés que par les tickets et que c'est lui qui s'occupe du programme. Linn bez so simin linn al langléter sipa komié zour (...) À son retour, pas une seule fois le comité pour la préparation du programme n'a siégé. Ce n'est pas lui qui fera la leçon au MMM», a-t-il dit dans son discours.

Ce comité sera désormais co-présidé par Ajay Guness, leader-adjoint du MMM, et Osman Mahomed, député du PTr, a annoncé Paul Bérenger. Par ailleurs, se référant à la nouvelle formation politique, Nouveaux Démocrates, qui a rejoint l'alliance PTr-MMM et regroupe, entre autres, les ex-députés Kushal Lobine et Richard Duval ainsi que l'ex-présidente du parti bleu, Véronique Leu-Govind, le leader mauve a affirmé : «Nous sommes conscients de notre force.

PSMD alé lézot vini, nou lalit pa sanzé. Notre combat est de sauver le pays (...) quand on voit ce speaker sovaz au Parlement. S'il se comporte ainsi, c'est grâce à la bénédiction de Pravind Jugnauth (...) nous avons perdu beaucoup de temps à cause de Xavier-Luc Duval pour notre mobilisation du 1er-Mai. Il nous faut nous rattraper et accélérer notre travail maintenant.»