Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-offs - V.Club et Les Aigles du Congo à forces égales, V.Club en équilibre des forces

L'AS V.Club et les Aigles du Congo ont fait jeu égal d'un but partout, le 17 avril au stade des Martyrs, au terme d'un derby de Kinshasa comptant pour la 8e journée des play-offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Les Aigles du Congo ont ouvert le score à la 42e minute par Kayembe Mujanay, de la tête, trompant le gardien de but Farid Ouedraogo. V.Club a couru derrière le score jusqu'à égaliser à la 87e minute par l'entremise du défenseur Séraphin Kalonji Tshizubu, un « Nzombo le soir » qui évite une deuxième défaite du club vert et noir de la capitale congolaise aux play-offs.

Luc Eymael, entraîneur des Aigles du Congo, a déclaré en conférence de presse : "La fin de la partie a été décevante comme cela s'est passé contre Maniema Union et contre Mazembe. Les mêmes erreurs sont revenues et nous ont rattrapés. L'arrière droit qui était en possession de balle, à cette action du but véclubien, n'a pas su la dégager, pourtant à sa portée, dans les six mètres.

Nous avons commis une triple erreur défensive que nous avons payée cash. Nous avons évolué avec un bloc bas, comme convenu et avons réagi au moment opportun. C'est ainsi que nous avons inscrit notre but comme nous l'avions voulu". Et d'ajouter : "Au-delà du passé glorieux de V.Club, truffé de nombreux titres et des trophées ainsi que de son statut de club populaire du pays, il a été à notre portée. Malheureusement, nous avons lâché deux précieux points auxquels nous tenions mordicus".

De son côté, Ouaddou Abdeslam, entraîneur de V.Club, a donné son avis en ces termes : "La suite des play-offs va s'avérer difficile et compliquée pour V.Club. Mais, on va se battre jusqu'au bout et nous dresserons le bilan à la fin. Nos objectifs pour cette saison sportive ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, revus à la baisse. Mais, sur le plan comptable, on n'a pas avancé par rapport aux objectifs escomptés".

Il a conclu : "Comme nous envisageons la conquête d'une place aux interclubs de la Confédération africaine de football, il nous faudra nous inscrire à la 58e Coupe du Congo, question de jouer sur plusieurs tableaux. Je suis très content du début du match. Mais, le but encaissé a déséquilibré le mental des joueurs. Qu'à cela ne tienne, ils n'ont pas capitulé. Raison pour laquelle je les félicite pour être revenus au match, même s'ils n'ont pas été efficaces sur le plan offensif. Nous avions deux occasions de but qui n'ont pas été exploitées à bon escient".

V.Club occupe désormais la 4e place de ces play-offs avec 11 points en huit sorties. Les Aigles du Congo, pour leur part, totalisent 10 points en huit sorties, se positionnant à la 5e loge au classement. En quatre sorties, chacun des adversaires a capitalisé une victoire et une défaite, ainsi que deux nuls. Notons-le, le TP Mazembe tient le leadership des play-offs, avec 18 points (six matches), devant Maniema Union (16 points, huit matches), Lupopo (15 points, sept matches), Don Bosco (5 points, huit matches), Lubumbashi Sport (4 points, sept matches) et Dauphin noir (3 points, huit matches).