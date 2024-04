Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Avril 2024

Burkina Faso : Sécurité et coopération - Les ministres ivoirien et Burkinabè de la défense discutent

Le ministre burkinabè en charge de la Défense, le général Kassoum Coulibaly et son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara, se sont rencontrés le vendredi 19 Avril à Niangoloko. Ils ont notamment parlé coopération militaire.Au sortir de leur réunion, ces deux responsables semblaient optimistes, évoquant la « fraternité » qui unit leurs deux pays. « Nous espérons prendre un nouveau départ, pour lutter efficacement contre le terrorisme et différents trafics à nos frontières », affirme le général Kassoum Coulibaly, le ministre burkinabè de la Défense nationale. « Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays », a déclaré Téné Birahima Ouattara, le ministre ivoirien de la Défense, sans entrer dans les détails. (Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Boundiali - 100 jeunes filles accueillies au Centre de service civique

La 6e cohorte du projet Girl Power a effectué sa rentrée le 17 avril 2024, au Centre de service civique de Guinguéréni (Boundiali). Ce sont 100 jeunes filles stagiaires volontaires en provenance des régions du Poro (Korhogo), du Tchologo (Ferkessédougou), de la Bagoué (Boundiali) et du Worodougou (Odienné) qui ont été accueillies. A l’occasion, le Directeur du service civique d’action pour le développement (Dscad), un programme de l’Office du service civique national (Oscn), a exprimé les encouragements et le soutien du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, pour leur intégration sociale. Selon une note de l’Oscn, la Représentante résidente adjointe de l'Unicef en charge des programmes, Mariama Sturbu et sa délégation ont pu échanger avec les jeunes filles de la 6e cohorte du projet. Les stagiaires volontaires, désormais installées au centre pour une période de trois mois, suivront des formations variées allant de la pâtisserie à l'agriculture, en passant par la couture, l'élevage, l'esthétique, la coiffure et la cuisine. Ces formations pratiques seront suivies d'un stage de six mois auprès de maîtres artisans pour mettre en pratique leurs nouvelles compétences. ( Source :fratmat.info)

Sénégal : Tabaski 2024- L’Arabie Saoudite offre un important soutien alimentaire

L'Arabie Saoudite a récemment offert un lot de 10 000 carcasses de moutons d'une valeur de 1,428 milliard de Fcfa provenant du Hadj 2023, dans le cadre du projet Adahib, renseigne Press Afrik. Ce projet vise à soulager les difficultés alimentaires des familles démunies et à renforcer les relations entre les deux États amis depuis plusieurs années. La cérémonie de présentation de ce soutien s'est déroulée hier jeudi au môle 10 du Port autonome de Dakar (Pad), en présence du ministre de la Famille et des Solidarités ainsi que des directeurs du Fonds de solidarité nationale et du Port, Mountaga Sy. (Source :Press Afrik)

Mali : Dialogue Inter-Maliens - Chérif de Nioro « Nous sommes pour les élections, mais dans un contexte apaisé. »

A la suite d'une rencontre avec le Chérif de Nioro dans le cadre du dialogue inter-maliens (phase communale), le Chérif Bouyé Haidara a donné son avis sur l'organisation de l'élection présidentielle au Mali. Voici le message du Chérif. Selon des propos du guide religieux rapportés par abamako.com, il dit : « Ce processus de Dialogue inter-Maliens montre, à suffisance, l'engagement et le patriotisme de nos plus hautes autorités dont les actions visent à redorer le blason de la Nation malienne en tant que pays souverain et respecté à la face du monde entier. Désormais, nul ne doit parler en lieu et en place des Maliens eux-mêmes. Nous sommes une Nation qui doit être respectée en tant que telle. » (Source : abamako.com)

Togo : Election législative et régionale- La Ceni met en place un numéro vert pour aider les électeurs

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a lancé le numéro vert 1010 afin d’aider les électeurs à retrouver leur bureau de vote pour les élections législatives et régionales prévues le 29 avril prochain, a-t-on appris. Cette initiative intervient suite aux modifications apportées par la Ceni aux centres de recensement et de vote (Crv) ainsi qu’aux bureaux de vote (Bv) pour faciliter le processus de vote et réduire les files d’attente. Le nombre d’électeurs par bureau de vote a été limité à 350 de 7 heures à 17 heures pour accélérer le processus de vote. Cependant, ces changements ont pu entraîner des difficultés pour les électeurs à se retrouver dans les nouveaux bureaux de vote complémentaires. (Source : alome.com)

Bénin : Hausse du prix du maïs - Les explications du ministre de l’agriculture

Le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, a expliqué lors d’un point de presse le jeudi 17 avril, les raisons de la hausse du prix du maïs au Bénin. Africaho rapporte que le ministre a mentionné des facteurs internes et externes contribuant à cette situation. Selon lui, « la production de maïs a augmenté ces dernières années, créant un excédent propice à la spéculation. », précise l’autorité ministérielle. L’interdiction des importations de produits carnés à base de volaille a également influencé le marché. De plus, la spéculation sur le maïs est devenue courante dans la région sahélienne en raison de la forte demande, notamment du Nigeria. Le gouvernement a donc pris des mesures pour protéger la production interne et encourager la production en fournissant des semences hybrides à haut rendement. Enfin, le ministre souligne l’importance de s’adapter aux changements pour résoudre ces problèmes. (Source : acotonou.com)

Niger : Décrispation - Salem Bazoum quitte Lome pour Dubaï afin de poursuivre ses études

Salem Bazoum, fils du président nigérien renversé, a quitté la capitale togolaise pour rejoindre Dubaï où il va continuer ses études, après près de trois mois passés en résidence surveillée au Togo, renseigne Rfi ce vendredi 19 avril 2024.Cette décision survient en raison de ses conditions de vie difficiles à Lomé, qui limiterait ses mouvements compte tenu d'être assigné en résidence pour sa sécurité. En janvier, Salem Bazoum avait quitté le Niger après plus de cinq mois de détention à la résidence présidentielle de Niamey, accompagné du ministre togolais des Affaires étrangères, médiateur dans ce dossier. Il avait obtenu une liberté provisoire accordée par le tribunal militaire de Niamey, bien que la demande de libération immédiate émise par un juge du tribunal de grande instance de Niamey quelques mois auparavant soit restée sans suite. (Source : aniamey.com)