Maroc: Siam 2024- Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani présentera les potentialités d'investissement dans le secteur agricole ivoirien

Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, conduira une délégation du secteur agricole ivoirien à Meknès (Maroc), afin de participer à la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (Siam) du 22 au 28 avril 2024. Rapporte une source gouvernementale ivoirienne; le Cicg.

Placé sous le thème : « Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients », le Siam est l’un des plus grands événements agricoles en Afrique et au Moyen-Orient.

L’édition 2024 est une occasion pour prendre connaissance des efforts d’adaptation aux changements climatiques mais aussi des actions liées aux filières agricoles, aux chaînes de distribution, à la qualité et à l’innovation, tout en mettant l’accent sur la préservation des ressources naturelles et le renforcement de la résilience du secteur. Le Siam 2024 sera également une occasion de promouvoir le développement agricole, de stimuler les échanges commerciaux, de renforcer les partenariats et de sensibiliser le public aux enjeux de l’agriculture et du climat. Le ministre Adjoumani et sa délégation saisiront cette occasion pour présenter les potentialités d’investissement dans ce secteur clé de notre économie.

Plusieurs activités ont été inscrites dans l’agenda de la délégation. Outre l’exposition et les dégustations sur le pavillon dédié à notre pays, des séances de travail avec divers opérateurs du secteur et des visites de terrain sont au programme. Cette édition sera marquée également par la réunion ministérielle de l'Initiative "AAA" et la Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) pour l’Afrique au Maroc.