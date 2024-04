Algérie: ONU - Attaf prend part au débat de haut niveau sur la réalisation des objectifs de la Décennie de l'énergie durable

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, vendredi au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU), à une séance de débat de haut niveau de l'Assemblée générale (AG) sur la réalisation des objectifs de la Décennie de l'énergie durable, et ce, au terme de la visite de travail qu'il effectue à New York, indique un communiqué du ministère.

La séance a été "l'occasion d'exposer l'expérience de l'Algérie au niveau national, ainsi que ses efforts visant à contribuer à la réalisation de la sécurité énergétique au double plan régional et international", a précisé la même source.

En marge de sa participation à la séance de l'AG, M. Attaf a eu une rencontre bilatérale avec son homologue sierra-léonais, M. Musa Timothy Kabba, avec lequel il "a passé en revue les efforts consentis par les deux parties afin de promouvoir la coopération bilatérale aux plus hauts rangs et niveaux escomptés, outre le renforcement de la coordination entre les deux pays dans le cadre de leur qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité", a ajouté la même source.

M. Attaf s'est également entretenu avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, "dans le cadre d'une rencontre bilatérale consacrée au suivi de la mise en oeuvre des conclusions des récents entretiens tenus en Algérie entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère le président de la République islamique d'Iran, M. Ebrahim Raïssi, en sus des développements de la situation dans la bande de Ghaza et les démarches entreprises à différents niveaux en faveur de la cause palestinienne", lit-on dans le communiqué.