Angola: La dette publique du pays réduite à 66 milliards de dollars

Luanda — Le stock de la dette publique angolaise est passé de 72 milliards de dollars américains (1 dollar vaut 837 kwanzas), en 2022, à 66 milliards de dollars américains, en 2023, un fait qui démontre la tendance continue à la baisse de ce passif.

Selon le directeur de l'Unité de gestion de la dette publique (UGDP), Dorivaldo Teixeira, l'Exécutif angolais a optimisé le profil de la dette, ce qui permet de prévoir des prévisions positives.

Le technicien, qui s'exprimait ce vendredi, à Washington, aux États-Unis d'Amérique (USA), dans le cadre des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), a estimé nécessaire de créer les conditions pour optimiser la dette respective, sans impacter sa performance et l'exécution des dépenses publiques.

À l'événement, qui se déroule du 15 au 21 de ce mois, l'Angola participe avec une délégation conduite par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a pour objectif d'attirer les investissements directs étrangers.

Les Assemblées annuelles de la BM et du FMI, adressées aux ministres et gouverneurs des banques centrales, rassemblent les principales personnalités de la scène économique et financière internationale, visant à aborder la situation macroéconomique mondiale, ainsi qu'à analyser les questions concrètes liées à la situation régionale africaine et angolaise, en particulier.

La réunion rassemble également des chefs d'entreprise du secteur privé, des représentants d'organisations de la société civile, des universitaires et des parlementaires, pour débattre des perspectives économiques mondiales, de l'éradication de la pauvreté, du développement économique et de l'efficacité des soutiens.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, consolide ses relations avec ces institutions, à travers des programmes spécifiques, en vue d'améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, d'améliorer les mécanismes d'investissements et la promotion de la croissance économique et sociale du pays.