Angola: Le pays réduira ses émissions de gaz de plus de 14 pour cent

Luanda — L'Angola s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 14 pour cent d'ici 2025, en utilisant des sources d'énergie renouvelables.

Ce fait a été réaffirmé jeudi par le président du Groupe national de suivi des organisations parlementaires régionales, Pedro Sebastião, lorsqu'il intervenait sur le thème "Le rôle du parlement dans l'adaptation au changement climatique dans la région des Grands Lacs", à la 14ème session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (FP-CIRGL), qui se tient depuis mercredi à Livingstone, en Zambie.

S'exprimant au nom de la présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, Pedro Sebastião a déclaré que l'Angola contribue à hauteur de 0,21 pour cent aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, même si ce chiffre est considéré comme un faible niveau, le pays s'est engagé à réduire les émissions.

Il a souligné que les plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'Angola proviennent actuellement du secteur pétrolier et gazier (principalement les émissions fugitives de méthane et le torchage du gaz), suivi par les émissions provenant de l'agriculture, de la foresterie et d'autres utilisations des terres (AFOLU).

Comme mesure pour résoudre ce problème global, le député a indiqué que l'État angolais appliquait des politiques pour une plus grande expansion des énergies renouvelables, la suppression des subventions aux carburants pour promouvoir une utilisation plus rationnelle du carburant et de l'efficacité dans les transports.

De même, l'Angola a adopté des mesures pour réduire les émissions provenant de l'agriculture, inversant ainsi la dégradation des terres et la déforestation.

Pedro Sebastião a également souligné les investissements du gouvernement dans les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et surtout hydroélectrique, car l'Angola dispose d'une grande capacité de production d'énergie.

Il a expliqué que la capacité en eau du pays a quadruplé en seulement une décennie et qu'en 2020, la production intérieure totale d'énergie en Angola était de 13 991 GWh, dont 88,5 pour cent provenaient de l'énergie hydroélectrique, en plus du potentiel solaire et éolien angolais qui est également très fort.

À cette fin, il a déclaré que le pays a déjà établi un partenariat avec des entreprises internationales pour développer sept centrales solaires photovoltaïques basées sur le réseau, qui ajouteraient une capacité installée totale de 370 MW.