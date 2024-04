Cote d'Ivoire: Leadership transformationnel - Des managers renforcent leurs capacités

Le cabinet focus Rh a organisé les 17 et 18 avril 2024, à Abidjan, sa deuxième Masterclass sur le thème « Manager inspirant : devenez des maestros de la communication et dirigez avec impact » au profit des managers.

Cette session de formation fait suite à une première réussie qui continue d'attirer les leaders ambitieux de divers secteurs, désirant de transformer leurs compétences de leadership et de conduire leurs équipes vers des performances exceptionnelles.

Le fondateur dudit cabinet et initiateur du Certificat international en leadership transformationnel et inspirant (Cilti), Raphaël Tchomnou Ngantchop, par ailleurs formateur, a expliqué que cette deuxième Masterclass venait répondre à une préoccupation majeure, c'est-à-dire apprendre aux participants à communiquer et à être inspirants.

Mais pour y parvenir, ils ont été instruits à travers une expérience de campagne électorale à la course à la présidence de la République d'un pays fictif. « Pendant deux jours, les participants ont joué depuis les élections primaires jusqu'à l'élection du Président de la fictive République de lumina », a-t-il expliqué.

Selon lui, ces étapes ont permis aux participants de maîtriser tous les contours d'une communication inspirante, de l'écoute active, du feedback et de leurs capacités à être dans un leadership purement impactant et surtout de pouvoir s'adapter aux comportements des collaborateurs pour obtenir le meilleur de leurs performances.

Ainsi, ils peuvent désormais gérer les conflits mais aussi former des alliances avec les autres services de leurs entités pour atteindre les objectifs escomptés. Ils ont également appris à mobiliser tout le monde autour d'un but commun.

A l'en croire, à l'issue de cette formation, les participants seront des managers inspirants c'est-à-dire des managers qui obtiennent quelque chose de leurs collaborateurs sans les y obliger, mais en leur donnant l'envie de le faire.

« Nous avons proposé aujourd'hui, deux grosses innovations dans le monde de la formation. Il s'agit de la prise de parole en leur donnant tous les atouts impactant et la capacité de faire des feedback dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles », a poursuivi le formateur, soulignant que cette formation peut concerner tout le monde y compris la famille.

Mais avant, il a indiqué que la mission de son cabinet est de cultiver une nouvelle génération de leaders transformationnels qui ne se contentent pas de répondre aux exigences du marché, mais qui les redéfinissent grâce à des stratégies innovantes et une forte capacité d'adaptation.

L'un des participants, Ibrahim Diabaté, s'est félicité de cette formation. « Nous avons appris comment impacter positivement une équipe, comment mobiliser et fédérer nos collaborateurs autour d'un objectif commun », dit-il.

Pour lui, ce qui est essentiel, c'est la maîtrise du feedback. « C'est une formation assez édifiante dans la mesure où nous, en tant que managers, avons besoin de nous former et surtout de continuer à former nos collaborateurs dans le cadre de leur montée en compétence », a expliqué Ibrahim Diabaté.