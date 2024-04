Guinée: Le Représentant résident adjoint du PNUD rend une visite de courtoisie à la nouvelle Ministre de l'Environnement et Développement durable

Le Représentant résident adjoint du PNUD en Guinée, M. Alassane Ba a été reçu en audience ce Vendredi après-midi (le 19 Avril 2024) par Mme la Ministre de l'Environnement et développement durable, Mme Djami Diallo, entourée de son Secrétaire général.

Occasion pour le Représentant résident adjoint de féliciter la Ministre pour sa nomination et de recueillir ses orientations et conseils afin de pouvoir l'accompagner pour implémenter sa Vision.

Ainsi Mme la Ministre a fait part au Représentant résident adjoint de ses priorités pour les 3 prochains mois et pour lesquelles, elle sollicite l'accompagnement du PNUD. Elles portent principalement sur le Biodigesteur. Une Agence nationale de promotion de la technologie du Biodigesteur est déjà créée à cet effet . Elle s'inscrit dans le cadre de la réduction des Gaz à effet de serre, de la réduction de la pression sur le couvert végétal et la création d'une synergie d'action vers une transition énergétique.

Mme la Ministre de l'Environnement et développement durable appelle au respect des engagements des partenaires pour la mise oeuvre des activités de l'agence. Elle a aussi exprimé le besoin d'accompagnement du Département pour la préparation et la participation à la COP. Elle envisage effectuer très prochainement une tournée dans les différents projets de l'intérieur du Pays, pour mieux apprécier et avoir une meilleure idée des besoins d'accompagnement.

%

M. la Ministre Djami Diallo s'engage à désigner rapidement un Point focal pour le Projet Konkouré, un sujet qui a occupé une bonne partie des échanges entre Mme la Ministre et le Représentant résident adjoint, accompagné du Chargé de Programme Environnement et développement durable, M. Mamadou Ciré Camara et de l'Expert national Changement climatique et biodiversité, M. Aboubacar Youla. En effet le Projet sur Bassin du Konkouré est une des priorités du Gouvernement en raison des enjeux économiques de la zone.

D'autres sujets tels que la Stratégie sur l'économie bleue, le lancement du Camp jeunes sur le Climat à Kindia, la création d'un Fonds au niveau local pour la gestion de l'environnement ont été abordés pendant cette rencontre de prise de contact entre la nouvelle Ministre de l'Environnement Mme Djami Diallo et le Représentant résident adjoint du PNUD, M. Alassane Ba qui a réaffirmé la position du PNUD comme partenaire clé du Département et la disponibilité de son Institution à poursuivre l'accompagnement et à opérationnaliser les orientations et les priorités reçues.