Tchad: Succès Masra a tenu son premier meeting à Abéché

La campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain afin de mettre un terme aux trois ans de la transition est entamée sur toute l'étendue du territoire avec les dix candidats.

Le Premier ministre Succès Masra du parti les Transformateurs est candidat pour la coalition Justice et Égalité. Il a tenu vendredi 19 avril son tout premier meeting à Abéché, dans la province du Ouaddaï, à l'est du Tchad.

Après la prière du vendredi, Succès Masra apparaît sur une moto tricycle, non loin du lycée franco-arabe d'Abéché. Il monte sur scène sous les acclamations de la foule

Le Premier ministre candidat est revenu sur les questions liées à l'eau, l'électricité et les infrastructures routières. Succès Masra appelle les Tchadiens à aller voter librement le 6 mai. « Expliquez à vos voisins et partout que le fait de ne pas avoir une carte n'est pas un problème si on est inscrit sur la liste électorale. Certains n'ont pas leur carte mais avec l'ancienne carte de 2016, 2021 vous pouvez voter. Et avec votre carte nationale d'identité, acte de naissance, de mariage et carte d'étudiant vous pouvez voter », a-t-il fait savoir.

La coupure du réseau internet le jour du vote reste la préoccupation du candidat : « je voudrais dire aux Tchadiens et Tchadiennes que dans ce 21e siècle, ce n'est pas moi votre serviteur que les gens qualifient parfois du président des réseaux sociaux qui vais couper le réseau le jour du vote. Donc nous devrons avancer avec assurance, une modernité en veillant à ce que la voix du peuple s'exprime ce jour sans crainte. »

%

S'il est élu, Succès Masra l'assure : il y aura de la place pour tout le monde sous sa présidence : « Nous, à la tête du Tchad, ceux qui étaient des mauvais maçons, ingénieurs, nous allons les mettre à côté de nous. Ils vont apprendre et devenir les meilleurs maçons et nous allons construire le Tchad avec eux pour l'avenir. Nous travaillons avec les officiers et nous présiderons même le conseil de sécurité. Regardez autour de moi : est ce qu'on n'est pas dans la diversité ? Regardez les nominations que nous avons fait et comparez ces nominations. Tchadiens du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest en passant par le centre. Tous ensemble, on est en train de travailler ensemble. »

C'est la première candidature de Succès Masra à la présidentielle. Il est attendu à Mongo et Ati dans les prochains jours.