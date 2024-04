Madagascar: Conférence régionale - Partenariat JCI-Midi Madagasikara

« One love, one heart. Let's get together and feel alright ». C'est sur cette chanson de Bob Marley que Sandra Tiana Ratsimbazafy, présidente nationale de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Madagascar a salué hier tous les participants à la Conférence régionale zone Centre 2024 présents au Gassy Country House Ivato.

D'après elle, cette chanson traduit parfaitement la thématique choisie par JCI Ilon'Iarivo pour cette assise nationale en partenariat avec Midi Madagasikara . « Quand on parle de One , on parle d'unité. Aucune organisation ne peut se développer, aucune communauté ne peut vivre en paix et aucun leadership ne peut être véhiculé si nous ne sommes pas unis par le coeur », a-t-elle déclaré avant de poursuivre que « Ndao hanova », changeons de paradigme, faisons de la Zone Centre une zone unique par le coeur et non par la simple obligation de cohabiter ensemble ».

Cette rencontre a davantage renforcé le rôle crucial de la JCI Madagascar dans le développement de l'entrepreneuriat, de lacommunauté et de l'individu.La JCI, c'est un réseau mondial de jeunes leaders dévoués âgés de 18 à 40 ans. Elle est active dans plus de 5 000 localités dans près de 115 pays et la JCI offre à tous ses membres une expérience pratique pour devenir des artisans de changements, des communicateurs, des entrepreneurs et des réseauteurs. La JCI Madagascar existe depuis 1960 avec 15 organisations locales membres présentes dans près de 11 villes à Madagascar avec pas moins de 400 membres.

Durant cette conférence, l'organisation a offert des opportunités de développement aux membres, à travers des formations en « management et travail d'équipe» avec Toky Rajaona, « réussir sa négociation commerciale » avec Smile Box ou encore le monde de l'assurance avec Allianz Madagascar. Des rencontres networking ainsi que des rencontres avec les partenaires ont également été au menu.

« On dit toujours que la JCI est une école de la vie. Nous travaillons sur des objectifs durables pour que nos projets soient pérennes », selonRovantsoa Randriamoeliarivony, présidente de la JCI Ilon'Iarivo, ville haute de cette conférence. La conférence régionale est organisée à chaque mi-mandat: elle s'est tenue depuis hier pour la zone Centre organisée, pour la zone Nord, ce sera à Antsohihy du 26 au 27 avril et du 10 au 12 mai pour la zone Sud à Fianarantsoa.

JCI Madagascar participera aussi à la conférence de zone Afrique et Moyen Orient qui va se dérouler du 22 au 25 mai au Rwanda. Pour le congrès mondial, il se déroulera du 30 octobre au 2 novembre à Taiwan où 115 pays vont se rencontrer.