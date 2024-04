Madagascar: Tarika Kiaka - Grand retour à Antsahamanitra pour ses 38 ans de scène

Le groupe de rock mythique, Kiaka, fêtera ses 38 ans de scène à Antsahamanitra le 05 mai prochain. En rappel, Jonny et Joce, les deux fondateurs du groupe l'ont créé en 1986 et ont progressivement complété le groupe par la suite.

Pour marquer ce jubilé, les membres ont choisi de revenir à Antsahamanitra. Leur tout premier concert dans ce théâtre de verdure remonte justement au 5 mai 1996, d'où le choix de la date. Jonny, travaillant actuellement à l'extérieur, est expressément venu à Madagascar pour ce concert-anniversaire que les six membres du groupe souhaitent célébrer de façon grandiose.

Le jour J, le concert débutera à 14h38 minutes exactement. Le groupe interprétera 38 chansons. Pour la surprise, Lija sera également de la partie en tant que « guest » spécial. Lamozika et Trade Union, les organisateurs, ont en tout cas mis les petits plats dans les grands. Nostalgie et bonne ambiance se mêleront sûrement avec les sonorités rock qui ont fait la particularité de Kiaka. Les billets sont déjà en vente sur la plateforme de billetterie Ticketplace ou au Twenty Six Analakely.

Quant au bilan de toutes ces années de carrière, le groupe reste fidèle à lui-même, comme à son public et à son partenaire Airtel Madagascar. Même si les concerts du groupe ont été plus ou moins espacés, ils sont toujours présents sur la scène musicale et ont beaucoup de projets. Un nouvel album sur clé USB est déjà en gestation et est prévu sortir cette année. Des concerts sont également prévus dont un grand concert à Analavory, entre autres. Mais avant tout cela, un moment de complicité avec les fans a été aménagé le dimanche 28 avril prochain. Le public pourra donc rencontrer ses idoles au Twenty Six Karibotel Analakely en un après-midi pour des séances de partages, de dédicaces et de photos avec Nini et toute sa bande, en attendant le grand jour, le concert du 5 mai.