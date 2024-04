Madagascar: Course contre les violences - Rendez-vous demain à Ambohibe

De nombreux participants se joindront à l'association TAO demain lors de la quatrième édition du mouvement « Run and Bike », qui vise à mettre un terme aux viols sur mineurs. L'épreuve de 20 km à vélo ouvrira le bal à Ambohibe.

Courir et pédaler pour dénoncer et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est le projet de l'événement « Run and Bike ». Pour cette quatrième édition, l'association TAO a trouvé des centaines d'ambassadeurs prêts à enfourcher leur vélo et à chausser leurs baskets pour une cause cruciale demain à Ambohibe. Ils se soucient de la sécurité de nos enfants, dont trois par jour sont victimes d'abus sexuels dans toute l'île. Grâce à ce projet « Non à la violence », la lutte avance pas à pas vers un avenir où chaque enfant est à l'abri de la violence sexuelle.

Le programme de demain débutera avec la course à vélo à 7h30, suivie de la course à pied sur une distance de 20 km. L'ouverture officielle, marquée par la lecture de lettres de victimes, aura lieu à 8h. Ensuite, le programme se poursuivra avec le départ de la course à vélo et à pied sur 10 km. À 10h15, la marche de 2 km, intitulée « Marche Stop aux Viols », se tiendra. Diverses animations auront lieu jusqu'à la fin de toutes les épreuves.

Pour l'association TAO, chaque contribution de tous les participants, qu'elle soit grande ou petite, représente un pas de plus vers cet objectif crucial. Chaque prise de conscience constitue une victoire contre la violence sexuelle envers les enfants. C'est pourquoi, depuis 4 ans, l'association marque chaque édition de l'événement « Run and Bike » d'une pierre blanche.

« Les efforts collectifs commencent à porter leurs fruits, et ensemble, nous continuons à bâtir un monde plus sûr pour nos enfants. Ils méritent de grandir dans un environnement empreint d'amour et de respect. Nous serons la voix de ceux qui ont besoin d'aide, criant haut et fort pour Stopper Les Viols Des Enfants. Courons et pédalons pour protéger nos enfants de la violence, en cette journée particulière », a souligné Florentine Razanajafy, présidente de l'Association TAO.