Madagascar: Padel - Orange MPPTour 100 - Chaudes retrouvailles à Soavina Atmosphère

Le circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) se poursuit avec enthousiasme, alors que le tournoi Orange MPPT 100 prendra place ce week-end sur le terrain du Soavina Padel Atmosphère.

Pour cette sixième étape, 20 équipes masculines et 12 équipes féminines se sont inscrites, créant ainsi une compétition palpitante. « Nous attendons grandement les cadors et les favoris qui veulent affronter le coach international français, Julien Bondia, qui est de passage à Madagascar. Quasiment tout le monde est au rendez-vous, en attendant le point culminant avec l'Orange MPPT 250 au mois de mai », explique Gary Ah-Waye, cofondateur du MPPTour.

À noter que ce sera le premier tournoi à 100 où Stéphane Rajaonson et Landry Rabezafy joueront ensemble, les plaçant ainsi en favoris pour ce week-end. Du côté féminin, les soeurs Robinson seront également présentes et devront faire face à l'équipe d'Atema composée de Prisca Razafimamonjy et Jenny Hanitriniala, considérées comme les principales rivales des soeurs Robinson.

En parallèle, le pays se dote d'une opportunité sans précédent pour propulser ce sport vers de nouveaux sommets, avec une session de formation de trois semaines dirigée par l'expert international français, Julien Bondia. Cette initiative promet de dynamiser l'ambiance du week-end, alors que les participants auront l'opportunité de mettre en pratique les enseignements acquis lors de cette formation. « Les cours avec Julien Bondia se passent très bien. Les moniteurs qui suivent la formation sont plus que ravis et ont pu renforcer leurs connaissances. Les joueurs, de leur côté, ont pu améliorer leur technique et leurs tactiques grâce à sa venue », ajoute Gary Ah-Waye.