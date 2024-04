Tunisie: Coupe de Tunisie - 16es - L'ASM fait tomber le CSS

Les Cabistes en conquérants. Passage en force pour l'EGSG.

Pour commencer la course au «grand huit» de Dame Coupe, déjà, quatre pensionnaires de la Ligue 1 se sont produits hier dans le cadre des seizièmes de la Coupe de Tunisie, avec une affiche à Sfax, en fin d'après-midi, et à huis clos entre le CSS de Karim Dalhoum et l'ASM de Mouhib Zarrouk, un déplacement du CAB de Maher Kanzari à Mhamdia face aux divisionnaires de l'Avenir Sportif de Mhamdia, coaché par Ali Sraib, et un autre périple de l'EGS Gafsa de Skander Kasri à El Hamma pour y croiser l'association sportive locale.

Passons aux faits saillants des rencontres à présent. Entre l'AS Marsa, clubs aux cinq titres de Coupe de Tunisie et aux 14 finales disputées, et le CSS, sept fois vainqueur du trophée, sans omettre de rappeler ses 14 apothéoses disputées, en amont, ça s'annonçait forcément comme une affaire de spécialistes. Volet vérité du terrain maintenant, Sfaxiens et banlieusards du nord vont se neutraliser en première mi-temps mais l'ASM aurait pu cependant mener au score n'eût été la tête mal ajustée de Werzli, seul face à Ben Hassen.

De retour de pause, dix minutes de jeu et voilà que le CSS hérite d'un penalty consécutif à une main marsoise dans la surface. Alaa Ghram s'avance et tire mais Lassaad Hammami repousse. On en restera là pour le temps réglementaire et place à l'extra-time. Première prolongation et déjà une alerte marsoise repoussée par Sabri Ben Hassen. 96', l'ASM y croit davantage et débloque le score par Nizar Smichi. Désarmé face à des Marsois coriaces, le CSS quitte la compétition à ce stade, alors que l'ASM se rappelle forcément au bon souvenir des années fastes en Coupe de Tunisie.

%

Le CAB au quart de tour

Ce faisant, pour les deux autres explications d'hier, la logique a été respectée à Mhamdia et à El Hamma. Le CAB a ainsi validé son passage aux 1/16e, dés le premier half, vers la demi-heure de jeu, avec l'ouverture du score par Fayed Ben Hassine, suivie d'une réalisation de Mohamed Aziz Khelifi. En seconde période, l'ASM a entretenu l'espoir vers l'heure de jeu par Bechir Dridi, sans plus. L'honneur est sauf cependant pour Mhamdia qui «tombe les armes à la main».

Extrême limite pour Gafsa

A El Hamma, ce fut beaucoup plus difficile pour Gafsa qui a dû peser pour débloquer le score lors du temps additionnel du premier half par Amir Omrani sur penalty, une réalisation consécutive à une superbe percée de Hazem Mbrak, fauché et à l'origine d'un penalty transformé. L'EGS Gafsa sera par la suite bousculée mais passera en fin de compte au tour suivant.

Résultats:

AS Mhamdia - Club Athlétique Bizertin (1-2)

AS Hamma - EGS Gafsa (0-1)

CS Sfaxien - AS Marsa (0-1)