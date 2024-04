Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le TP Mazembe et Al Ahly se quittent sur un match nul et vierge

Pas de vainqueur entre le TP Mazembe et Al Ahly, en quart de finale aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, ce samedi 20 avril. Malgré une domination congolaise, c'est sur un score nul et vierge que se sont séparées les deux formations, avant le retour au Caire dans une semaine.

C'est une bonne opération qu'a réalisée Al Ahly sur la pelouse du TP Mazembe en demi-finale aller de Ligue des champions ce samedi. En allant chercher un résultat nul et vierge en République démocratique du Congo, les Égyptiens ont désormais un léger avantage avant le match retour qui se disputera au Caire le 26 avril. Il faudra s'imposer pour obtenir un ticket en finale, certes, mais il faudra s'imposer devant son public.

The first leg of the semi-finals ends in a draw 🔴#YallaYaAhly pic.twitter.com/CiwYSj6Fge-- Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) April 20, 2024

Une opération d'autant plus bénéfique qu'Al Ahly a souffert durant le match. Et dans le sport de haut niveau, quand on ne peut pas gagner un match, il faut au moins savoir ne pas le perdre. Une maxime bien apprise et récitée par Oufa Shobeir, auteur de deux arrêts de très grande classe en première période pour maintenir les siens à flot dans la rencontre.

Dans le second acte, Marcel Koller, sur le banc égyptien, a bien utilisé ses six changements, mais rien n'y a fait, ses hommes ont été inférieurs. Le technicien s'est au moins contenté de quitter la RDC sans aucun but dans les valises, malgré les 16 tentatives congolaises, assorties de 63% de possession de balle.

Côté Mazembe, au-delà de la frustration, des leçons sont tout de même à retenir. Les hommes de Lamine N'Diaye ont bousculé le club le plus titré du continent, et ce, malgré un onze de départ assez jeune, avec un manque d'expérience du haut niveau continental sur certains postes, et avec l'absence du capitaine Kevin Mondeko.

Match nul, balle au centre, rendez-vous le 26 avril où les Congolais devront faire au moins aussi bien en terrain hostile.