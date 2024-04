Afrique de l'Ouest: Les exportations de Dakar vers Banjul estimées à 110,7 milliards FCFA en 2022

En plus des liens historiques qui les unis, le Sénégal et la Gambie entretiennent des relations commerciales très poussées.

Selon le Bureau d'information gouvernementale (Big), les exportations de Dakar vers Banjul sont estimées à 110,7 milliards FCfa en 2022 (Nace 2022). Ce qui fait de la Gambie l'un des principaux clients du Sénégal dans la zone Cedeao , derrière le Mali (708,8 milliards FCFA), la Côte d'Ivoire (114,4 milliards FCfa) et la République de Guinée (113,8 milliards FCFA).

Leur coopération, précise le Big, touche des domaines aussi stratégiques que la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l'énergie et l'environnement, etc.

«Pour dynamiser ce partenariat exemplaire, les deux pays frères ne cessent de multiplier les réalisations. En atteste le Pont de Farafégny dont l'inauguration en janvier 2019 marque une étape cruciale dans les rapports entre les deux Nations. Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien régi par l'Accord du 24 février 2006, le Conseil présidentiel bilatéral dont la première session s'est tenue en mars 2018 à Banjul et le 1er Forum économique, commercial et d'investissement qui a eu lieu en octobre 2023 à Dakar, entre autres, traduisent l'engagement des deux Etats à perpétuer et à renforcer leurs solides liens socioéconomiques », lit-on dans le document.

