Angola: João Lourenço souhaite davantage d'investissements privés dans le secteur électrique

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a défendu vendredi un plus grand investissement, de préférence privé, dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie électrique.

João Lourenço, qui est également Chef de l'État angolais, a fait cette déclaration lorsqu'il intervenait à l'ouverture de la VIème réunion ordinaire du Comité Central du MPLA, ajoutant que, même sans l'achèvement du barrage de Caculo Cabaça, le pays produit environ six mille quatre cents mégawatts et qu'il n'en consomme que la moitié.

Il estime que l'inclusion du secteur privé dans le transport et la distribution d'énergie peut contribuer à une augmentation de la consommation industrielle et intérieure et des ventes aux pays voisins.

Selon João Lourenço, le surplus pourrait être injecté dans le réseau de la SADC, au sud, ainsi que transporté vers la région dite de "Coper belt", en Zambie, sur une extension de 1.300 kilomètres, à partir de Laúca.

Il a informé que l'Exécutif angolais travaillait sur une solution pour amener l'électricité nationale à Cabinda, depuis Soyo, et cesser l'utilisation des centrales thermiques, grandes consommatrices de combustibles fossiles nocifs pour l'environnement.

Il a également salué les investissements dans le secteur de la santé, qui représentent pour lui "une véritable révolution" à tous les niveaux de soins, même s'il reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'assainissement de base dans les villes et villages, et de l'amélioration de l'alimentation des citoyens par une production alimentaire nationale accrue.

Le Président João Lourenço a également réaffirmé la nécessité d'encourager la pratique du sport chez les jeunes, dans les quartiers et dans les établissements scolaire.

Recouvrement d'avoirs

Il a souligné que l'État angolais reste engagé à récupérer les avoirs détournés du pays, mentionnant les près de deux milliards de dollars américains détournés vers différents pays.

João Lourenço a précisé qu'il y a eu des contacts, depuis décembre 2023, avec les autorités de la Confédération suisse, où une grande partie de ces ressources sont domiciliées dans des banques, sans que le pays n'ait encore eu accès au montant.

Dans ce domaine également, il s'est félicité du fait que l'Angola ait récupéré 500 millions de dollars américains qui se trouvaient dans les banques britanniques.

Carrières spéciales

Dans son intervention, le président du MPLA, parti au pouvoir en Angola, a déclaré qu'une plus grande attention est accordée à l'Enseignement Supérieur, avec la construction de nouvelles infrastructures pour les universités et instituts supérieurs, avec la formation et l'admission d'un plus grand nombre de professionnels et, surtout, avec une meilleure appréciation de la carrière universitaire.

Il a annoncé une augmentation des salaires des professionnels occupant des carrières spéciales, tels que les professeurs d'université, les chercheurs, les médecins militaires et les techniciens supérieurs de la santé, à partir de juin de cette année.

Paix et stabilité mondiales

Le Président João Lourenço a déclaré que le monde était confronté à des menaces dues au changement climatique rapide et croissant et aux conflits en cours en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

Il a réaffirmé que l'invasion et l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie violent la Charte des Nations Unies, le droit international, la saine coexistence entre les nations et la paix obtenue au prix de grands sacrifices par les forces alliées lors de la chute du nazisme en 1945.

D'autre part, João Lourenço a déclaré que la solution de deux États souverains, Israël et la Palestine, vivant pacifiquement côte à côte, est la seule solution viable et recommandée pour la paix dans la région.

Pour cette raison, il a rappelé que plus la création et la reconnaissance de l'État de Palestine prendront du temps, « plus les souffrances seront grandes des deux côtés, des deux peuples ».

Il a ainsi déclaré craindre une escalade du conflit dans toute la région du Moyen-Orient, qui pourrait survenir à tout moment, conseillant à Israël et à l'Iran de l'entente.

Le Chef de l'État angolais a également déclaré que le moment exigeait la sagesse et le courage nécessaires de la part des dirigeants du monde, des organisations internationales et des Nations Unies, pour mettre un terme définitif aux différents conflits et contribuer véritablement à la paix et à la sécurité mondiale.