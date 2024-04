Sénégal: Diourbel-revue annuelle conjointe sur l'éducation - Le taux de redoublement jugé élevé

Le taux élevé de redoublement au niveau secondaire et le fort taux d'abandon constituent les principales difficultés relevées par les acteurs de l'éducation au cours de la revue annuelle conjointe 2023 qui s'est tenue à la gouvernance de Diourbel.

Les acteurs de l'éducation nationale sont passés à la revue annuelle pour l'année 2023. Une manière pour eux, d'évaluer les performances du système éducatif. A cet effet, Modou Ndiaye l'inspecteur d'académie de Diourbel a expliqué : « nous sommes satisfaits des résultats que nous avons enregistrés. Par contre, au niveau du redoublement, il y a encore des progrès à faire, car dans le secondaire, on a constaté que le taux de 2023 est supérieur à celui de 2022. Cela veut dire qu'il y a des difficultés qui peuvent être dues au phénomène Jakarta ».

Et d'ajouter : « Ce taux de redoublement de 14 % au niveau du secondaire peut être aussi être dû aux conditions d'enseignement-apprentissage. Il en est de même du taux d'abandon jugé très élevé qui peut trouver son explication sur l'exode rural et la vulnérabilité de certaines familles ». Pour lutter contre ce phénomène, l'inspecteur d'académie M. Ndiaye a souligné : « nous allons mettre en place un dispositif et des stratégies pour apporter des réponses à ces difficultés identifiées ».

%

A cet effet, il a proposé la formation, l'encadrement des enseignants mais aussi la mise en place des stratégies de remédiation qui permettront d'apporter des solutions ». Pour e taux de pré-scolarisation au niveau régional, il se chiffre à 7% comparé au taux national de 18% et de 35% pour Ziguinchor et 31%pour Dakar.

Rappelons que le système éducatif à Diourbel comprend une inspection d'académie, trois inspections de l'éducation et de la formation et trois services rattachés aux Centres de Recherche et de la Formation Professionnelle. Il y a également 145 établissements moyens secondaires dont 65 publics, 711 structures élémentaires dont 557 publiques et 154 privés et 237 écoles préscolaires dont 93 publiques et 144 privées.

Entre autres recommandations de cette revue, il est envisagé de recenser les élèves vivant avec un handicap pour une meilleure prise en charge, relever le taux de fréquentation dans les séries scientifiques, actualiser le cadre juridique et faire une analyse approfondie sur les redoublements et abandons, se pencher sur les primes d'encadrement des professeurs du LSED et augmenter le quota des effectifs du LSED ainsi que la prise en charge des volontaires communautaires.