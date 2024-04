Togo: Sotouboua, Blitta et Atakpamé sous le parapluie blanc des FDR !

Le président national des FDR, Me Paul Dodji Apévon, et sa suite, continuent la tournée nationale démarrée jeudi dernier dans les Savanes et ils descendent le pays du Nord vers le Sud, pour y apporter leur soutien et mobiliser autour des listes FDR en lices dans les différentes circonscriptions électorales du pays.

Partout sur son parcours, pouvait-on constater une mobilisation intéressante et une liesse populaire de Togolais qui ont soif d'un changement dans leur vie quotidienne. Les dernières informations de cette tournée, sont celles des étapes de Sotouboua, Blitta et Atakpamé. Le message de recréation d'espoir dont le parti est porteur est bien passé. Et le parti espère constater cette adhésion des populations la sortie des urnes le 29 Avril prochain...

L'espoir renaît à Blitta avec Me Apévon

Une forte mobilisation des militants dans chacune des villes visitées.

Grande foule venue accueillir en joie le Président national du parti Forces Démocratiques pour la République (FDR).

Une minute de silence a été observée en l'honneur de tous ceux qui sont tombés à Agbandi (Blitta) au cours de la lutte pour la démocratie. Le Président national des FDR continue sa tournée en apportant un message d'espoir, de quête de la démocratie et de la liberté pour tous les Togolais.

Les populations ont dit oui aux FDR en sortant en masse. Elles promettent de rester engagées pour la suite.

Sotouboua sous le parapluie blanc des FDR

Poursuite de la tournée du président national des FDR, Me Paul APEVON. Caravane et meeting à Sotouboua. La délégation a été empêchée de tenir son meeting au centre de lecture et d'animation culturelle.

M. Passoki NGALOU, le Vice-président des FDR, a rappelé à l'assistance qu'il n'y a rien à craindre en militant dans l'opposition. Selon ses explications, chacun est libre d'appartenir au parti politique de son choix car le Togo est un pays multipartite.

"Nous devons recréer l'espoir pour le Togo car nous sommes fatigués. Ce sont les mêmes personnes qui nous gouvernent. Ils font de fausses promesses et disparaissent après les élections. Ça a été toujours comme ça pendant 50 ans", a précisé Me APEVON.

Il a sensibilisé les militants sur le changement de constitution en cours et la nécessité de voter massivement pour les FDR. Me APEVON a recommandé à la population de voter pour l'opposition en l'absence des listes FDR. A Sotouboua, le parti a uniquement une liste pour les régionales.

Et de conclure : "Soyez déterminés et l'avenir sera prospère".

A Agbonou, Apévon a prêché et pour les candidats FDR et pour d'autres candidats de l'opposition

A Agbonou dans l'Ogou (Atakpamé) la jeunesse a promis de rester engagée pour porter haut les couleurs des FDR. À travers l'ensemble des candidats pour les Législatives, elle a remercié les premiers responsables du parti pour la confiance et promis de tout mettre en oeuvre pour propager les messages d'espoir du parti.

Le Président national des FDR, Me APEVON a, dans son message de circonstance, encouragé la population à voter pour les candidats du parti afin de changer les lois qui n'arrangent pas la population. Il a invité les militants et sympathisants à suivre de près le dépouillement des votes au moment venu afin que la vérité des urnes soit dite.

Les FDR sont candidats pour les Législatives mais pas pour les Régionales. "Votez pour les candidats de l'opposition jugés comme meilleurs", pour les Régionales, a-t-il conclu.