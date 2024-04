Tunisie: Périple du ST à Zarzis en 16es de Dame Coupe - Objectif, le grand huit

Equipe aux six trophées de Coupe de Tunisie et aux onze apothéoses de Coupe disputées, le Stade Tunisien défend aujourd'hui à Zarzis une réputation établie dans cette compétition à élimination directe.

Les chocs s'enchaînent pour le ST qui a jusque-là affronté l'EST, l'ESS, le CSS et le CA au play-off. Pas de victoire à ce jour cependant, mais le Stade n'est en rien distancé au classement, pointant au pied du podium, à une unité du duo CA-ESS. Jusqu'où peuvent donc aller les Bardolais cette saison ? Actuellement, l'équipe va devoir courir deux lièvres à la fois, à commencer par honorer ce périlleux déplacement à Zarzis où le onze de Hamadi Daou croisera cet après-midi le leader du groupe B de la Ligue 2, l'ESZ.

Aujourd'hui donc, l'équipe aux six trophées de Coupe de Tunisie et aux onze apothéoses de Coupe disputées ira défendre à Zarzis une réputation établie dans cette compétition à élimination directe. Et avec un groupe avide de reconnaissance où les Ouerghemi, Khadhraoui, Jouini, Amath Ndao, Bilel Mejri et autre Ghazi Ayadi sont prêts à tout pour réussir, le Stade a forcément des atouts à faire valoir, à condition de ne pas fléchir maintenant, alors que la saison bât son plein.

Match-piège

Ce faisant, pour pouvoir espérer franchir un cap supplémentaire dans la hiérarchie locale, les coéquipiers de Sami Hlel doivent, certes, donner la priorité au play-off, mais, en passant, Dame Coupe serait la cerise sur le gâteau si l'équipe y trace son sillon. En clair, à Zarzis, tous les signes envoyés par le onze stadiste seront scrutés dans toutes les largeurs. Le Stade se produira-t-il en conquérant ? Tentera-t-il le hold-up ou maîtrisera-t-il l'adversaire avant de manifester sa fraîcheur vers la fin?

%

Sans spéculer, l'on peut dire que si le Stade est encore en chantier sur pas mal de secteurs, le moment du déclic offensif semble proche. A l'orée d'un déplacement à Zarzis, les Stadistes auront pour mission de rentrer au Bardo avec un ticket pour le «grand huit», les huitièmes de finale. Match piège par excellence cependant pour le ST avec des Zarzissiens qui auront à coeur de confirmer leur renouveau et leurs visées légitimes de frapper un grand coup, prélude à un retour parmi l'élite...