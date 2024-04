Algérie: Festival des Sports de la Wilaya d'Alger - Près d'un million de visiteurs attendus sur les cinq sites

ALGER — La première édition du Festival des Sports de la Wilaya d'Alger, prévu du 25 au 27 avril courant, dans cinq sites différents de la capitale, devrait enregistrer une affluence record d'environ un million de visiteurs, selon les organisateurs.

Plusieurs activités sportives, collectives, individuelles, aquatiques et traditionnelles sont inscrites au programme de ce Festival, organisé par la Wilaya d'Alger, sous le patronage du ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire.

"On s'attend à ce qu'il y ait près d'un million de visiteurs à travers les cinq sites qui ont été retenus pour abriter ce Festival" a déclaré Ali Mokrani, un cadre de la wilaya d'Alger, lors d'une conférence de presse tenue aux Sablettes (Hussein Dey), un des cinq sites réquisitionnés pour l'évènement.

Les quatre autres sites sont : le Parc urbain de Bab Ezzouar, Oued El Harrach (Vers Bentalha), le Parc Zoologique de Ben Aknoun et le Jardin des Grands Vents, relevant du Parc Dounia à Ouled Fayet, avec différentes activités sportives dans chaque site.

Le plus gros des activités aura lieu aux Sablettes, sur un espace de 6.4 kilomètres, notamment, la série de jeux traditionnels, appelée "Les Jeux d'autrefois", prévue les 25, 26 et 27 avril, ainsi qu'une course pédestre, appelée "Course des Hirondelles", qui aura lieu le 26 avril.

Le site de Oued El Harrach, lui, s'étendra sur près de 18 kilomètres, vers Bentalha, alors que les espaces réquisitionnés sur les autres sites, à Ben Aknoun, Ouled Fayet et Bab Ezzouar s'étendront sur plusieurs hectares.

Plusieurs activités aquatiques sont également prévues aux Sablettes, notamment un Aquathlon Swim & Run (25 avril), un triathlon juniors, Elite et Master (le 26 avril) et un duathlon, le 27 avril, qui lui sera destiné uniquement aux jeunes de moins de 15 ans.

"En tout, il y aura près de 70 activités, entre disciplines sportives et activités de divertissement, et elles seront destinées à toutes les catégories d'âge, ainsi qu'aux personnes aux besoins spécifiques. La particularité, c'est qu'aucune compétition ne revêtira un caractère officiel. Ce sera un pur divertissement pour tous, et même les visiteurs auront le droit de participer" a poursuivi M. Mokrani.

De son côté, le Conseiller du wali d'Alger et membre du comité d'organisation, Réda Doumi, a précisé que parmi les sites réquisitionnés "il y aura sept grands terrains pour le football, et 10 autres terrains pour le basketball, le handball et le volleyball, ainsi que plusieurs circuits pour la course à pied. Il y aura également des espaces qui seront dédiés à la pratique des arts martiaux et différents sports de glisse et d'escalade" a-t-il ajouté.

A travers ce Festival, les organisateurs espèrent lutter contre la délinquance, en attirant les jeunes vers des activités "saines", même s'ils ne sont pas affiliés à un club ou une associations sportive.

Près de 20 espaces ont été réquisitionnés au niveau du site de Oued El Harrach, dont une grande majorité pour les plus jeunes, alors que le site de Bentalha sera consacré à des courses d'endurance pour les chevaux.

Outre les moyens matériels, et pour veiller au bon déroulement de l'évènement, les organisateurs ont mobilisé plus de 400 encadreurs, représentants 40 Ligues et associations sportives.

Concernant leurs déplacements pendant le Festival, M.Mokrani a assuré que les visiteurs bénéficieront du "transport gratuit à bord des bus de l'ETUSA" les vendredi et samedi, de 7h00 du matin à 19h00.

D'après lui, les visiteurs pourront prendre ces bus à quatre endroits différents, à savoir : Rouiba, Sidi-Abdallah (Zéralda), Bir Touta et la Place du 1er-Mai, à Alger-Centre.

"Le transport sera gratuit également pour les étudiants, qui pourront prendre le bus directement à partir de leur résidence universitaire" a-t-il ajouté.

Pour conclure, M. Mokrani a annoncé que ce Festival sera organisé au mois d'avril de chaque année, avec de nouveaux espaces de divertissement et de nouvelles activités sportives.