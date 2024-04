Algérie: Le mouvement Ennahda appelle la classe politique à faire réussir la prochaine présidentielle

ALGER — Le mouvement Ennahda a appelé, samedi, la classe politique et l'ensemble du peuple algérien à faire réussir la présidentielle du 7 septembre prochain, afin de préserver la souveraineté de l'Etat et la stabilité des institutions, et maintenir le développement durable.

"En application de la décision du Président de la République d'organiser une Présidentielle anticipée et en concrétisation de la décision du Conseil consultatif portant participation du mouvement à cette échéance, le mouvement Ennahda annonce la mobilisation de ses cadres et militants pour une participation active à ce rendez-vous important et une implication des instances dirigeantes locales dans les consultations sur les meilleures formules de cette participation", a précisé le mouvement Ennahda dans un communiqué sanctionnant les travaux d'une réunion de son bureau national.

Le mouvement a, d'autre part, salué "les efforts" de la diplomatie algérienne et "son plaidoyer continu" au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU "en soutien au droit historique" du peuple palestinien, condamnant à ce propos "la politique de l'administration américaine biaisée en faveur de l'occupant sioniste, ainsi que son utilisation du veto pour bloquer le droit de la Palestine à devenir membre à part entière à l'ONU.