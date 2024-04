Afrique: Gymnastique / Coupe du monde/Doha) - L'Algérienne Kaylia Nemour sacrée au sol

DOHA — L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté samedi la médaille d'or au sol pour le compte de la quatrième et dernière étape de la Coupe du monde 2024 de Gymnastique artistique, qui se déroule du 17 au 22 avril courant à Doha (Qatar).

L'Algérienne de 17 ans a obtenu la note de 13.700, devançant dans l'ordre, la Britannique Ruby Evans (13.300) et l'Espagnole Laura Casabuena (13.233).

Un peu plus tôt, la meilleure athlète algérienne 2024 du sondage APS, avait décroché la médaille d'argent de l'épreuve de la poutre .

Nemmour a obtenu la note de 13.400, derrière l'Ukrainienne Anna Lashchevska (13.500), alors que la médaille de bronze est revenue à l'Italienne Chiara Barzasi (12.900).

Au total, la championne algérienne a décroché trois médailles à Doha, deux en or et une en argent confirmant sa suprématie mondiale et surtout son excellente forme à moins deux trois mois du coup d'envoi des Jeux olympiques Paris 2024.

Pour rappel, l'Algérienne avait remporté cette année trois médailles d'or au concours des barres asymétriques pour le compte de la Coupe du monde 2024. La première lors de la deuxième étape qui s'était déroulée à Cottbus (Allemagne), la seconde lors de la 3e étape organisée à Bakou (Azerbaïdjan) avant d'enchainer avec une troisième à Doha. Elle termine ainsi en tête du classement général de cette épreuve .

En plus des deux médailles d'or et une d'Argent qu'elle a glanées à Doha, Nemour a profité de cette compétition mondiale pour préparer les prochains Championnats d'Afrique, prévus du 30 avril au 7 mai 2024 à Marrakech (Maroc) et les Jeux olympiques l'été prochain à Paris.

Selon les organisateurs, cette dernière étape de Coupe du monde à Doha a enregistré une participation exceptionnelle de plus de 250 gymnastes, représentant 69 nations.

A l'issue des quatre manches de la Coupe du monde, les deux premiers dans chacun des quatre agrès (Au maximum un par pays et par agrès), d'une nation non qualifiée, décrocheront un billet individuel pour les prochains Jeux olympiques d'été. Cependant, les gymnastes doivent participer à un minimum de trois manches sur les quatre pour être éligibles.