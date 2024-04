Algérie: Le premier salon dentaire du 25 au 27 avril au Centre des conventions d'Oran

ORAN — La première édition du salon dentaire MDEX se tiendra du 25 au 27 avril en cours au Centre des conventions d'Oran (CCO), avec la participation d'une quinzaine d'exposants, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Organisé par l'agence "Insolite Pro", ce salon s'adresse aux professionnels du monde dentaire, les dentistes, les prothésistes et les étudiants en chirurgie dentaire, a indiqué le gérant de cette même agence, Chouaib Azzi.

Des importateurs et des fabricants d'équipements dentaires et de produits consommables utilisés par les dentistes et les prothésistes, ainsi que des banques, participeront à cette premières édition du salon, a-t-il fait savoir.

Plusieurs clubs scientifiques, comme le club Avicenne de la faculté de médecine d'Oran et le club Sylvius de l'université de Sidi Bel Abbes prendront également part à l'évènement, avec des animations scientifiques, a expliqué la même source.

Un programme de conférences et d'ateliers est, en outre, prévu en marge de cette manifestation, en partenariat avec les universités d'Oran, Sétif et de Sidi Bel Abbes, a déclaré M. Azzi, ajoutant que 22 conférences et 14 ateliers animés par des experts du pays et de l'étranger sont au programme.

"Les connexions prothétiques : piliers des dents naturelles", "les clés de la productivité : l'organisation moderne au service de la rentabilité", "les maladies générales et leurs répercussions sur la cavité buccale", "la stérilisation à l'autoclave", "la greffe gingivale libre : avancées et applications actuelles en chirurgie", entre autres, sont autant de thématiques qui seront abordées.