Angola: Le Gouvernement choisit l'agriculture familiale pour assurer sa sécurité alimentaire

Luanda — Encourager l'agriculture familiale et entrepreneuriale continue d'être le principal objectif du Gouvernement angolais, en vue d'élever les niveaux de production familiale et d'assurer la sécurité alimentaire du pays, a réitéré vendredi à Luanda, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António de Assis.

Le gouvernant, qui parlait au cours d'une audience accordée au nouveau représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Angola, a souligné l'accent mis sur l'agriculture familiale, car c'est le secteur qui contribue à environ 90% de la production agricole nationale.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, Francisco de Assis a également souligné, vendredi, la captation et la mobilisation de ressources financières, pour mettre en oeuvre de nouveaux projets, ainsi que d'autres priorités sectorielles, à court, moyen et long terme.

Selon le ministre, la FAO peut aider le secteur à développer et améliorer l'agriculture familiale, en vue d'obtenir de bons résultats, en tenant compte de son expérience dans le secteur agricole.

Pour sa part, le représentant de la FAO en Angola, Paulo Dias, a souligné la nécessité d'actions et de projets axés sur l'agriculture pour avoir un impact positif sur la vie des populations.

Le diplomate de nationalité mozambicaine a évoqué la résilience de l'agriculture, la reformulation des projets, la mobilisation des ressources, la recherche de nouveaux donateurs et de nouveaux partenariats, avec différentes institutions financières, comme les principaux thèmes de son agenda de travail en Angola.

%

"Nous nous engagerons à mobiliser toutes les ressources et capacités techniques nécessaires pour aider l'Angola à atteindre ses objectifs en matière de sécurité alimentaire et d'expansion et d'amélioration de l'agriculture familiale", a-t-il assuré.

Le représentant de la FAO a dit qu'en tant que Mozambicain, il se sent chez lui en Angola, garantissant qu'il fera tout pour aider le «pays frère ».

Paulo Dias, qui a récemment remplacé Gherda Barreto, assure l'intérim des fonctions de la FAO en Angola.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est l'une des agences des Nations Unies qui mène les efforts visant à éradiquer la faim et à combattre la pauvreté.

Fondée le 16 octobre 1945, la FAO promeut le développement agricole, en unissant ses forces pour permettre à chacun d'améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire, ainsi que de résoudre les problèmes environnementaux et l'accès aux aliments essentiels pour une vie saine.

À cet effet, l'organisation aide les pays membres à élaborer des stratégies de développement économique, politique et social durable.

Composée de 194 États membres, plus l'Union européenne (UE), l'organisation fonctionne comme un forum neutre, où toutes les nations qui la composent ont un poids égal en termes de stratégies et de décisions, offrant à tous ses membres des opportunités d'élaborer et de discuter de politiques liées à l'agriculture et à l'alimentation.