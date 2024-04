Angola: L'Exécutif donne la priorité aux espaces culturels

Luanda — Le Gouvernement angolais reste engagé à créer des espaces qui permettent une plus grande employabilité des artistes et promeuvent la culture du pays, a déclaré vendredi, à Luanda, le ministre de la Culture, Filipe Zau.

Intervenant à la première assemblée générale de l'Union Nationale des Artistes et Compositeurs, Société des Auteurs (UNAC-SA), le gouvernant a mentionné l'avancement des projets de création du Centre Culturel de Luanda, du Palais de la Musique et du Théâtre et de la Maison des Artistes.

Il a parlé de la réhabilitation imminente du Cine Teatro Nacional et du Cine Tropical, espaces classés au patrimoine culturel matériel national.

Dans son intervention, le ministre a souligné que le portefeuille professionnel de l'artiste et le protocole d'accord entre l'UNAC-SA et l'Association des Hôtels et Ressorts d'Angola connaîtront une nouvelle dynamique, avec la révision de la Loi sur le Patronage, un processus déjà en cours.

Il a souligné qu'avec le soutien du Président de la République, tous ces projets et d'autres gagneront une grande importance dans le pays, en promouvant des oeuvres qui contribueront au développement des arts en Angola.

A l'occasion, le président de l'UNAC-SA, Zeca Moreno, a appelé les instances décisionnelles à faire preuve de sensibilité dans la valorisation et la reconnaissance des artistes dans leurs multiples dimensions.

Selon le gouvernant, les artistes ont joué un rôle fondamental dans l'obtention de l'indépendance de l'Angola, en utilisant la musique et d'autres types d'expressions artistiques pour dynamiser la lutte.

Il a défendu la nécessité de reconnaître les artistes pour leur contribution au pays, estimant que la culture joue un rôle important dans la société.

Le responsable a considéré la stabilité et l'organisation du marché artistique national comme fondamentales, pour permettre aux artistes, quel que soit leur âge, de valoriser leurs oeuvres.

L'assemblée servira à approuver le programme d'activités, la proposition budgétaire et la préparation du congrès national qui abordera la situation actuelle de la musique, du théâtre et de la danse en Angola.