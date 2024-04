Angola: Les exportations du Portugal vers le pays atteignent 2,2 milliards d'euros

Luanda — Les exportations de biens et services du Portugal vers l'Angola ont atteint 2,2 milliards d'euros en 2023, plaçant le pays européen comme le deuxième fournisseur du marché angolais, après la Chine.

L'information a été fournie vendredi, à Luanda, par l'ambassadeur du Portugal en Angola, Francisco Alegre Duarte, lors d'une conférence sur "La Révolution d'Avril : Tournant dans la relation Portugal/Angola".

Le diplomate portugais a déclaré que près de cinq mille entreprises portugaises exportent en Angola et qu'il existe plus de 1.250 entreprises à capital portugais ou mixte, qui investissent dans presque tous les secteurs de l'économie angolaise.

Il a affirmé que les entreprises de construction sont le « fer de lance » de la présence portugaise dans l'économie angolaise, employant des dizaines de milliers de travailleurs, dont la grande majorité sont des citoyens angolais.

Il a également mentionné des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, de l'agro-industriel, des énergies renouvelables, de la fabrication, de la banque, des technologies de l'information et des télécommunications, de la métallurgie, de l'eau et de l'assainissement, de la pharmacie, entre autres.

Dans tous ces secteurs d'activité, a souligné le diplomate, ces entreprises, en plus de créer plusieurs milliers d'emplois, directs et indirects, forment du capital humain et génèrent des richesses partagées, basées sur le travail.

Il a dit que l'objectif de son travail en Angola était d'aider à attirer davantage d'investissements portugais et à inverser la tendance à la diminution de la présence des entreprises portugaises, survenue pendant les années de récession économique en Angola.

« J'ai essayé de le faire. Et dans ce but, j'ai réitéré que la manière la plus efficace d'attirer de nouvelles entreprises est de soutenir celles qui sont déjà en Angola et qui sont restées ici dans les bons comme dans les mauvais moments", a-t-il affirmé.

Selon lui, il est important de veiller aux aspects fondamentaux pour les investisseurs, tels que la prévisibilité des paiements, le rapatriement des capitaux et la sécurité juridique.

« Nous avons confiance et croyons en l'Angola. C'est en ce sens, en effet, que nous avons donné un signal important en 2023, avec l'extension du plafond de la ligne de financement, dans le cadre de la Convention Portugal-Angola, de 1,5 à 2 milliards d'euros », a déclaré Francisco Alegre Duarte.

Les relations luso-angolaises, établies en 1976, se caractérisent par le dialogue politique et des visites régulières de haut niveau, démontrant ainsi la volonté commune d'approfondir les relations entre les deux États, avec des bénéfices mutuels pour leurs peuples.

Ces dernières années, plus de 60 instruments bilatéraux ont été conclus dans les domaines les plus divers.

Avec la signature du nouveau programme de coopération stratégique 2023-2027, la coopération avec le Portugal, dans les années à venir, outre les domaines traditionnels tels que l'éducation, la santé, la justice, la défense et l'administration intérieure, s'étendra à de nouveaux secteurs tels que le tourisme, l'administration publique, la transition numérique et l'économie bleue.

L'Angola est la troisième économie d'Afrique subsaharienne, le deuxième producteur de pétrole du continent africain et un pays riche en ressources naturelles.

C'est l'un des principaux partenaires commerciaux du Portugal, étant le 9ème client de produits portugais et le 11ème fournisseur du Portugal.

