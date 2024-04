Afrique: La CPLP doit mettre fin au travail des enfants - Ministre Teresa Dias

Luanda — La ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias, a appelé les membres de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) à lutter contre toutes les formes de travail infantile.

La gouvernante angolaise s'exprimait lors de la première réunion extraordinaire des ministres du Travail et des Affaires Sociales de la CPLP, tenue vendredi, à Lisbonne (Portugal).

Selon la ministre, l'objectif est d'éviter que les enfants ne soient soumis au travail forcé et asservissant, comme cela est évident ces derniers temps, dans certaines latitudes de la planète.

D'autre part, la ministre a souligné que chaque État de la communauté doit, en fonction de ses spécificités, créer des conditions de scolarité de base pour que davantage d'enfants soient bien préparés, mentalement et intellectuellement.

Teresa Dias a fait savoir que l'État angolais donnait la priorité à ces politiques, en parfaite adéquation avec les délibérations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

"À l'heure actuelle, nous avons comme preuve de tout cela une nouvelle Loi Générale du Travail et un Code de Processus de Travail, en plus de travailler intensément sur la formation de notre personnel", a-t-elle expliqué.

La gouvernante a jugé important de créer ou de consolider le cadre juridique et normatif des États, de manière à garantir la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des travailleurs, en créant des emplois décents et durables et en protégeant les intérêts des employeurs et des syndicats.

Elle a estimé que la réunion était opportune et utile pour la mise en oeuvre des différentes initiatives entreprises.

Les profondes transformations de la situation politico-économique et sociale mondiale et les changements internes majeurs dans les États membres posent de nouveaux défis auxquels la CPLP doit faire face de manière constructive, interdisciplinaire et multiforme, a-t-elle souligné.

La ministre a évoqué les questions liées à la mobilité des personnes et des biens, notamment la migration des travailleurs et ses conséquences.

"Plus nous serons proches et unis, plus facilement nous pourrons apporter des réponses efficaces et appropriées pour atteindre nos objectifs", a-t-elle ajouté.

La première réunion extraordinaire des ministres du Travail et des Affaires sociales de la CPLP a été précédée par des réunions techniques préparatoires des hauts fonctionnaires et des points focaux, du 16 au 18 de ce mois.

L'événement a analysé la situation actuelle concernant le plan d'action de la CPLP pour lutter contre le travail des enfants, le plan d'inspection du travail, la convention multilatérale de sécurité sociale, entre autres sujets.

Il a réuni des représentants de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Mozambique, du Portugal, de São Tomé-et-Principe et du Timor Oriental.

Au Portugal, Teresa Dias rencontrera, entre autres, ses homologues du Portugal, du Mozambique, de São Tomé et Príncipe.

La CPLP rassemble plus de 230 millions de citoyens.