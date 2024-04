Congo-Brazzaville: Coopération sino-congolaise - Jumelage des villes de Brazzaville et Nanjing

Le député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Banstsimba, a signé, le 19 avril, un mémorandum de jumelage entre la ville de Brazzaville et celle de Nanjing en Chine avec le directeur général adjoint du bureau des Affaires étrangères du gouvernement populaire municipal de Nanjing, Xia Yan.

Le mémorandum permettra aux deux villes d'échanger dans les domaines culturel et économique pour le bien-être des citoyens. Dieudonné Bantsimba a rappelé la vieille amitié entre la Chine et le Congo, indiquant que le document permettra la connaissance des deux villes et contribuera à la consolidation des relations entre les deux pays.

Il a énuméré quelques défis à relever dans Brazzaville, qui pourraient être les domaines d'intervention de la ville Nanjing. Il s'agit notamment de l'assainissement, de la valorisation des déchets, du renforcement des initiatives ainsi que de la numérisation des archives et la digitalisation des taxes locales. A cette occasion, Dieudonné Bantsimba a invité la délégation chinoise à prendre part au prochain Festival panafricain de musique.

Xia Yan, de son côté, a présenté les valeurs de sa ville très développée en réseau de transport, en économie, en technologie avec des industries classiques et émergentes. A cet effet, il a indiqué que ce mémorandum consiste à promouvoir les contacts entre les deux villes, créer une plateforme, organiser les visites entre les deux villes, échanger des expériences en ligne, créer une coopération entre les écoles ainsi qu'approfondir des échanges humanitaires. Selon lui, les deux villes forment une fondation car elles ont des points communs sur le plan culturel et font partie des villes créatives de l'Unesco. Notons que la cérémonie de signature du mémorandum de jumelage des villes de Brazzaville et de Nanjing a été marquée par un échange de cadeaux entre les deux responsables.