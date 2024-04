Congo-Brazzaville: Disparition - Gaston David Obili inhumé au mausolée Marien-Ngouabi

Décédé le 1er avril à Jossigny, en France, à l'âge de 84 ans, l'ancien sénateur Gaston David Obili a reçu, le 18 avril à Brazzaville, les derniers hommages de la République et du Parti congolais du travail (PCT) avant sa mise en terre au mausolée Marien-Ngouabi.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a déposé la gerbe de fleurs lors du dernier hommage de la Nation à Gaston David Obili, au Palais des congrès, et a accompagné son ancien collaborateur jusqu'à sa dernière demeure. Né le 20 mai 1940 à Aboundji, dans le district d'Owando, département de la Cuvette, Gaston David Obili a connu une carrière professionnelle et politique digne d'éloges. D'agent d'exploitation des Postes, télégraphes et téléphones, il a terminé sa carrière comme inspecteur général, en gravissant des échelles d'inspecteur, inspecteur principal et inspecteur d'Etat. Ce qui a fait de lui un cadre chevronné de l'Office national des postes et télécommunications.

Ancien élève du Centre d'enseignement technique agricole de Sibiti de 1955 à 1957, Gaston David Obili était licencié en droit privé de l'Université Marien-Ngouabi en 1977. Détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des entreprises à l'Institut d'administration des entreprises de Paris en 1983, et du diplôme d'études approfondies en études politiques, à l'Université de Paris 1 en 1984, il a assumé les fonctions d'attaché administratif et financier au ministère de l'Administration du territoire de 1969 à 1973. Il fut chargé de missions politiques puis attaché politique à la présidence de la République de 1973 à 1977 et conseiller à l'organisation à la première vice-présidence du Comité militaire du parti de 1977 à 1978.

Sur le plan politique, Gaston David Obili a adhéré au PCT en 1972 avant de militer activement dans les structures de l'arrondissement 3, Poto-Poto, où il a occupé diverses fonctions. Membre du Comité national de transition de 1998 à 2002, il a intégré le Comité central du PCT en 2006 avant de siéger au Sénat pour le compte du département de la Cuvette, de 2011 à 2017. Il était au Comité des membres d'honneur du PCT depuis 2011.

Le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba, dans l'oraison funèbre de la nation, a reconnu la bonne foi de l'ancien sénateur. « On retiendra aussi et surtout du camarade Gaston Obili sa bonne foi, entendu par la bonne foi, cet amour de la vérité qui commande nos actes, nos paroles jusqu'à nos pensées. C'est la vertu des véridiques. Un véridique, c'est celui qui aime la vérité et refuse pour cela le mensonge aussi bien par excès que par défaut, par affabulation que par omission. C'est un homme sans douze détours, sincère à la fois dans sa vie et dans ses paroles », a témoigné Florent Ntsiba.

Peu avant l'hommage de la République, le PCT et ses alliés ont aussi fait leurs adieux à Gaston David Obili au siège fédéral de Brazzaville. Dans son éloge funèbre, Ida Victorine Ngampolo a salué la loyauté exemplaire de l'illustre disparu qui est resté, selon elle, fidèle au parti jusqu'à sa mort. « Il a toujours été disponible pour servir notre pays en toute loyauté, humilité et honnêteté. Il fut également un membre discipliné et engagé de notre parti, un militant serviable et serviteur, un défenseur acharné de la ligne du parti, partout où il en avait l'occasion », a reconnu la membre du Comité d'honneur du PCT, saluant la mémoire d'un homme courageux aux convictions politiques imperturbables et inébranlables qui est resté fidèlement attaché au parti et à son chef.

Chevalier dans l'Ordre du mérite congolais, Gaston David Obili a laissé plusieurs enfants.