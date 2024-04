Afrique: Sécurité des installations portuaires - Echange d'expériences dans le golfe de Guinée

Un séminaire régional sur le « Renforcement de la gestion portuaire des matières dangereuses » a eu lieu du 16 au 18 avril à Pointe-Noire, dans le but d'apporter un soutien aux autorités portuaires afin de contribuer à améliorer les capacités des ports dans leur gestion des processus de suivi des matières dangereuses depuis l'annonce du navire jusqu'à sa sortie de la zone de responsabilité portuaire.

Initié dans le cadre du projet EnMAR (Enhanced maritime action in the gulf of Guinea) financé par l'Union européenne (UE) et mis en oeuvre par Expertise France, en collaboration avec le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre (Agpaoc), le séminaire a été organisé dans l'optique d'apporter un appui technique à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, avec pour point de mire le partage de bonnes pratiques entre les différents participants mais aussi pour recueillir les bonnes idées qui sont pratiquées dans chaque port dans le domaine de la gestion des matières dangereuses.

Pendant trois jours, les participants des dix-neuf ports d'Afrique de l'Ouest et du centre ainsi que les autorités portuaires principalement issues des capitaineries et des services dédiés aux questions de qualité et d'hygiène, mais également de sécurité et d'environnement, ont pris part à cette plateforme d'échange d'expériences, de bonnes pratiques et de solutions innovantes pour relever les défis spécifiques rencontrés par les ports de la région dans la gestion des matières dangereuses.

Le thème du cadre réglementaire (transposition des règles internationales au niveau national et local) de la gestion des risques, les outils de suivi et équipements nécessaires, la formation des personnels, les retours d'expérience d'un certain nombre de ports en Afrique ont été abordés. Les travaux de groupes, animés par des auditeurs et des experts mobilisés par Expertise France dans le domaine de la gouvernance, de la gestion de crise des matières dangereuses et de la protection civile ont été ponctués par une visite de terrain effectuée dans les installations du PAPN.

« Nous avons parlé des aspects de sécurité, de gestion des matières dangereuses, en particulier au sein de vos installations portuaires en Afrique de l'Ouest et du centre. Nous le savons, les ports sont des installations stratégiques mais aussi vulnérables. C'est ainsi que ce séminaire revêt une importance capitale dans la préservation de la vie humaine, la protection de l'environnement et des biens, la préservation de l'outil portuaire qui permet d'assurer des échanges commerciaux, cruciaux pour l'économie d'un pays et de son hinterland », a expliqué Samuel Champon, expert-formateur Expertise France.

Une gestion optimale et concertée des installations portuaires s'impose pour réduire les risques induits

Appréciant les résultats issus de ces assisses, Jacques Bivoua, directeur santé, qualité, sécurité et environnement au PAPN, représentant le directeur général de ce port, a indiqué: « Puisse ce séminaire, à travers ce qui a été fait durant les trois jours, en devenir le socle de la mise en place des systèmes de gestion de nos ports. Capitalisons les acquis de ce séminaire comme le point de départ d'une phase concertée avec nos partenaires que sont l'Union européenne et l'Agpaoc. Que cet élan de collaboration ne s'arrête pas ici puisque le risque ne se gère pas seul. Il faut donc mutualiser les efforts afin de pouvoir canaliser cette question de risque ».

Ce satisfecit a aussi été exprimé par Evelyn Vancollie, responsable Stratégie EnMar. « Nous espérons qu'à votre retour dans vos pays respectifs, vous partagerez avec vos collaborateurs les connaissances acquises et que vous continuerez les échanges et partages d'idées que vous avez eu ici afin de pouvoir continuer cette expérience de partage des bonnes pratiques», a-t-il souhaité..

De son côté, Jean-Marie Koffi, secrétaire général Agpaoc, a loué l'engagement et la détermination des participants durant les trois jours de formation. «Vos présentations, vos discussions et vos échanges d'expérience ont été enrichissants et constituent une base solide sur laquelle nous pouvons continuer de construire. Nous avons maintenant la responsabilité collective de transformer les connaissances acquises en actions concrètes.

Cela nécessitera une collaboration étroite entre vous-mêmes, les autorités portuaires, les entreprises de la communauté portuaire, les organisations internationales et la société civile »; a-t-il indiqué, concluant; « Ensemble, nous devons renforcer la réglementation, améliorer les structures, renforcer les capacités, sensibiliser davantage à l'importance cruciale de la gestion sécurisée des marchandises dangereuses ».

Ce séminaire est le troisième d'une série de formations dédiées à la sûreté et sécurité portuaires organisées par EnMAR après l'atelier tenu en février dernier à Douala, au Cameroun, sur la cyber-sécurité en collaboration avec le projet Crimson et la formation en mars dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la gestion de crise portuaire.