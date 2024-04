Congo-Brazzaville: Tennis - La Fédération met en avant les jeunes

Le stage de formateurs d'entraîneurs pour les joueurs débutants, appelé « play tennis », lancé le 18 avril au pôle tennis de Brazzaville, vise à augmenter le nombre d'entraîneurs qualifiés que le Congo dispose et remettre à niveau ceux qui avaient bénéficié des formations dans les années antérieures.

Le stage s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement que la Fédération internationale de tennis a initié avec la Fédération congolaise de tennis (Fécoten). Il regroupe une vingtaine de coachs pratiquants venus de Pointe-Noire, Makoua et Brazzaville mais aussi les professeurs d'éducation physique et sportive qui vont le suivre pendant 35 heures. Le premier niveau de ce stage permettra aux participants de devenir des débutants. La Fécoten s'appuiera sur cette formation à la base, nécessaire pour initier le tennis à l'école et dans les centres commerciaux.

« Avec eux, nous allons continuer à soutenir le projet tennis à l'école que nous avons initié depuis quelques années ici à Brazzaville. C'est une bonne plateforme pour nous de pouvoir avoir de nouveaux coachs qui vont s'occuper de ce programme », a expliqué Thierry Ntwali, expert de la fédération internationale.

En marge de cette formation seront lancés, du 21 au 24 et du 25 au 28 avril, deux tournois continentaux pour les joueurs âgés de 14 ans et moins. Les compétitions mettront aux prises les tennismen de la République démocratique du Congo, du Cameroun, de la Libye, de la Tunisie, de l'Egypte et du Congo. L'objectif consiste à faire éclore de nouveaux talents au niveau national et international.