Congo-Brazzaville: Don - Plus de 1000 livres offerts à la Bibliothèque nationale

L'association Solidarité Congo-France a remis un don d'environ 1400 livres à la Bibliothèque nationale, le 19 avril, à Brazzaville. L'objectif est de consolider le fonds documentaire de cet espace littéraire pour le bon plaisir de ses lecteurs.

Le don d'ouvrages destiné à la Bibliothèque nationale se compose de romans, de bandes dessinées et de manuels pédagogiques de divers domaines. " Ce n'est pas la première fois que nous donnons des livres à la Bibliothèque nationale. Nous savons qu'au niveau de la bibliothèque, on a toujours bien besoin d'ouvrages. Je souhaite alors que la dotation de la Bibliothèque nationale permette d'agrandir son fonds documentaire et d'attirer plus de lecteurs dans ce centre. Et surtout la bibliothèque est entourée d'établissements scolaires. Ces livres trouveront bien leurs candidats", a déclaré Bernard Ntalou, représentant de l'association Solidarité Congo-France.

"Le don que nous recevons est le témoin vivant d'un partenariat fructueux et sympathique entre la Bibliothèque nationale et l'association Solidarité Congo-France. Avec cet apport inestimable, nous avons l'assurance que la fréquentation de la Bibliothèque nationale connaîtra une courbe ascendante et comblera indubitablement les attentes de nos usagers", s'est réjoui Bernard Akondzo, directeur de la Bibliothèque nationale. Dans le même élan, il a nourri le voeu de voir les gestes de ce genre être relayés dans les jours à venir par d'autres institutions ou organisations non gouvernementales de bonne volonté comme Solidarité Congo-France.

Présent à cette cérémonie, Lis Pascal Moussodji, directeur de cabinet de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, a salué ce geste car, pour lui, le livre a toujours été une source inépuisable de connaissances. "Et lorsqu'on parle de connaissances, on parle également de culture. Vous le savez mieux que tout le monde, la culture est la seule richesse qui croît lorsqu'on la partage. Son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'État, a jugé utile de placer cette année 2024 sous le sceau de la jeunesse. Je pense que la réussite de cette approche politique doit également passer par l'intérêt que la jeunesse devrait accorder à la lecture. Ce, pour s'éloigner de l'obscurantisme, mais aussi de l'oisiveté et des anti-valeurs", a fait savoir le représentant de la ministre Lydie Pongault.